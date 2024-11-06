发展平台经济需以心爱“新”

充个电、泡个面、打个盹，让骑手们“打开这扇门就是回了家”……近日，北京一街道牵手企业共建全时驿站，为辖区外卖骑手提供歇脚场所，同时联合外界在此开展电工证等技能培训，将这里打造成“骑士夜校”。上海部分城区依托社区食堂，在为老助餐的同时，面向外卖快递小哥推出爱“新”餐，为经常错过饭点的他们亮一盏灯、留一顿饭。

充个电、泡个面、打个盹，让骑手们“打开这扇门就是回了家”……近日，北京一街道牵手企业共建全时驿站，为辖区外卖骑手提供歇脚场所，同时联合外界在此开展电工证等技能培训，将这里打造成“骑士夜校”。上海部分城区依托社区食堂，在为老助餐的同时，面向外卖快递小哥推出爱“新”餐，为经常错过饭点的他们亮一盏灯、留一顿饭。

两座城、两件事，看上去不大，但都体现了一种细腻温情，折射出一种鲜明态度，即面对规模持续扩大的快递员、外卖配送员、网约车司机、货车司机、网络主播等新就业群体，城市应给予更多关注关心，这不仅是做好新时代社会工作的必需，也是平台经济乃至城市经济发展应有的温度。

一段时间以来，立足扩内需、稳就业、惠民生，赋能实体经济、发展新质生产力，国家和不少地方纷纷把目光聚焦平台经济。日前市委召开经济工作务虚会，提出大力发展平台经济。无疑，依托大数据、人工智能、云计算等新技术蓬勃兴起的平台经济，有力拓展了就业新空间、激发了消费新活力，孕育了经济新动能。特别是其催生了大量新业态新职业，造就了以年轻人为主、总数达8400万人的新就业群体，成为服务生产生活、助力经济发展的重要力量。在畅通国内大循环的当下，连接线上线下、千家万户的他们，作用愈加凸显。因而，进一步提升平台经济的发展温度，推动新就业群体与城市“双向奔赴”，显得更为重要。

当然，同许多行业一样，当前经济形势下，新就业群体面临的工作环境也很“卷”。越是如此，越需友好，需要平台企业切实履行社会责任，给予从业者应有的权益保障，需要城市及社会各界理解包容、以心爱“新”。浙江印发意见，就平台企业合规用工、缴纳社保等提出明确要求；重庆推出打造新就业群体“友好城市”十五条举措，致力改善新就业群体工作条件。今年我市在打造“骑手友好街区”、推进“骑手进小区”等方面也作出一些有益探索。致广大而尽精微，赋予新就业群体更多获得感与归属感，相信平台经济定能迈向健康可持续发展的良性轨道。(洛平)