水道口街：岁月长，故事多（洛阳地名故事）

洛阳老城老街巷多，素有“九街十八巷，七十二胡同”之说。水道口街是老城东南隅的一条背街小巷，窄且短，西头挨着南大街，东头连着西和巷。

洛阳老城老街巷多，素有“九街十八巷，七十二胡同”之说。水道口街是老城东南隅的一条背街小巷，窄且短，西头挨着南大街，东头连着西和巷。

虽然此街距离老城十字街、文峰塔不过咫尺之遥，但是平日里游客罕至。粉刷一新的白墙，掩饰不了这条百年老街的沧桑气质。可别因此小瞧了它！这条街的故事，都藏在你看不见的地方。

水道口与天道

关于水道口街本身的文献记载并不多，即便是上了岁数的本地人，也很难说清楚这条街到底为啥叫“水道口”。

《洛阳老城》一书中提及，其街名典故与孔子师徒的一段对话有关。

据《荀子·宥坐》《说苑校证》等记载，孔子看着东流水发呆，徒弟子贡问他有啥感想。孔子由水的特性阐述到了做人的道理，说是水“其洸洸乎不淈尽，似道”，水奔流不息，没有穷尽，犹如天道。

这番感悟，当是老子教给孔子的。洛阳东关有孔子入周问礼碑。史载，孔子曾入周问礼，到东周王城洛阳(古称洛邑)拜访老子，学习礼乐之道。老子送他离开时路过河边，孔子感叹河水一去不回头，“逝者如斯夫，不舍昼夜”，老子提醒他顺应天道，谨言慎行。

后来，老子骑着青牛出函谷关，留下千古名篇《道德经》，其中有云：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”这正是他曾教给孔子的道理。

水道口街东头有个三岔路口，往北走是广平街，往东南方向走是西和巷、东和巷。东和巷、西和巷与中和巷交错相通。中和巷北头的文明街，因位于河南府文庙之前而得名，文庙便是祭拜孔子的地方。

至于水道口街的街名到底与孔子的名言有没有关系，仁者见仁，智者见智。就老城建筑布局及西高东低的地势而言，水道口街临近南关护城河，很可能是老城旧时自然排水的通道口：城中污水、雨水经此处汇入护城河，再经瀍河向东南汇入洛河。

周南驿与松岛

水道口街东边有一片洼地。旧时，老城人烧火做饭惯用煤炭，这一带的居民常往洼地里倾倒煤渣，故而此地俗称“煤渣坑”。

洛阳老城坐落在隋唐洛阳城洛北里坊区一带，是金、元、明、清时期的洛阳城池所在地，又称金元老城、金元故城。据学者考证，煤渣坑一带或是宋代园林盛景“松岛”(又名松岛湖)所在地。

宋人李格非在《洛阳名园记》里提到，松岛遍植松柏、桧树，亭台楼榭精致美丽，岛旁有人工湖，“自东大渠引水注园中，清泉细流”。早先，此处是后梁大臣袁象先的园林；宋代，它先是归宰相李迪所有，而后又成了吴氏园。

北宋末年，金军攻陷洛阳，烧杀抢掠，松岛被毁。明清时期，这一带建有祖师庙、五圣堂。据说，五圣堂是一座阁楼式建筑，不仅供奉财神、火神、关帝、白衣大士，甚至还供着瘟神。

瘟神是民间传说中散播瘟疫的恶神。古时洛阳常发水灾，老城街巷密集，水道口街周边地形特殊，倘若汛期排水不畅，污水倒灌，从别处漂来的污秽、死牲畜难免在此地滞留，腐烂发臭，引发瘟疫，所以要供奉瘟神，以避邪消灾。

周南驿——中国历史上著名的官方中心驿站，也在洛阳水道口街、三复街一带。清乾隆年间的《洛阳县志》记载：“周南驿，旧在县治东南，后改置南门内。”

三千年前，周公营建洛邑，在洛邑城南建立驿馆，是为周南驿。古代的驿站备有驿马，兼具传递军情、政令、信件及接送官员、转运物品的功能。汉唐时期丝路繁盛，周南驿一度改称都亭驿，是数条丝绸之路的交会点，有“万里丝路第一驿”之美名。

金代在洛阳东南隅建立驿站，名为洛川驿；明清时期改称周南驿。

清末，八国联军洗劫北京城，慈禧太后和光绪皇帝一行逃难至西安。公元1901年，慈禧一行经洛阳返京，曾在周南驿驻跸。

文峰塔与新潭

民谚云：“洛阳有座文峰塔，离天只有一丈八。”沿着水道口街向东走，穿过西和巷、中和巷、东和巷，抬眼便能看见高耸入云的文峰塔。

此塔始建于北宋，明末毁于战火，清初重建；塔身如剑，高约30米，是老洛阳赫赫有名的“状元塔”。塔里供奉着文曲星和奎星，保佑洛阳文脉昌盛，多出状元。

相传，北宋年间，有位神秘的老者提醒地方官，老城西北高东南低，地势失衡，须在东南角最低处建一高塔补全风水，以保长治久安。于是，人们便在护城河旁的东南凹地建起了这座文峰塔。

老辈人说，站在文峰塔塔顶，往南能看见洛河。

今洛邑古城景区南临洛河，有新潭遗址(局部)。唐代的超级“国际港湾”——新潭，就在洛邑古城文峰塔附近。

洛阳自古水运发达。隋炀帝迁都洛阳，以洛阳为中心开凿大运河，构建了沟通南北的漕运系统。待到武则天执政时，神都洛阳已是举世闻名的国际大都会，丝路繁盛，商旅云集。

史载，隋唐大运河连通陆上丝路和海上丝路，因当时洛阳段河道拥堵严重，女皇下令引漕渠，开新潭，“安置诸州租船”，在隋唐洛阳城洛河上凿新潭，建码头，供来往舟船停泊。新潭一带熙熙攘攘，热闹非凡，是文人骚客惯常吟诵的繁华之地。

繁华逐云散。元朝往后，隋唐大运河被“裁弯取直”，成了“一”字形的京杭大运河，不再经过洛阳。洛河上的舟船渐行渐少，待到20世纪中后期已寥寥无几。

世事易变，但历史行进处总会留下些许遗迹。而今文峰塔犹存，水道口街尚在，河水东流不休，千年岁月似在弹指一挥间。

折返来时路，沿东和巷、中和巷、西和巷走回水道口街，见墙上有字曰，东和巷、中和巷、西和巷“三巷并称人和巷”。

《孟子》云：“天时不如地利，地利不如人和。”洛阳占尽地利，而今正逢天时，又得人和，未来可期。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）