办成一“桩”好事 充出“满格”幸福

新能源车车主再也不用大半夜去外面抢桩了！洛阳今年民生实事提前“交卷”，全市建设新能源充电基础设施11146个，完成年度任务的157%，充电桩“下饺子式”上线，让新能源车车主吃下定心丸。

新能源车车主再也不用大半夜去外面抢桩了！洛阳今年民生实事提前“交卷”，全市建设新能源充电基础设施11146个，完成年度任务的157%，充电桩“下饺子式”上线，让新能源车车主吃下定心丸。

公共充电桩好比新能源汽车的“加油站”。前不久，我国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，刷新了全球新纪录，新能源汽车风头正劲。数据显示，去年我市新能源汽车消费增长28.9%，新能源汽车快速驶入洛阳“寻常百姓家”的背后，离不开我市前瞻性布局。

众所周知，充电焦虑是新能源车车主当下面临的首要问题。一个小小的充电桩，可能拦住百姓绿色出行路，成为人们心中的一道坎儿。近年来，我市积极破解市民充电难题，将充电桩建设纳入城市提质来重点推进，通过政策引导和市场机制“两手抓”，成功吸引多家充电桩运营商参建，一张覆盖城乡的充电桩“大网”逐渐形成。漫步于洛阳街头，从大型商超，到居民小区，再到热门景区，随处可见充电桩的身影，实行分时电价，手机App智慧“找桩”，有效缓解了新能源车主的补能焦虑。

民生连着内需，连着发展，搞民生也是搞发展。充电桩建设提速，大大激发了消费者购买新能源汽车的热情。相关数据显示，今年7月，洛阳新能源车渗透率达到了惊人的67.7%，排名当月全国第一。同时，洛阳还形成了一条“躺着赚钱”的充电桩产业链，催生了“桩哥桩姐”这一新职业，有利于扩大就业。洛阳有志于打造具有全国影响力的新能源产业基地，宁德时代洛阳基地也已投产，打通新能源汽车产业链的“最后一公里”，将助力产业发展驶入“快车道”。这也说明，民生持续改善，有助于扩内需、促消费、提经济，补齐民生短板、增进民生福祉的过程，也是增强经济发展新动能的过程。

也要看到，我市充电桩建设仍面临一些挑战，比如充电桩分布不均，部分区域快充充电桩需求旺盛，还有个别小区私人充电桩安装难等，这需要相关部门继续听民意、解民忧，加强扶持，加大投入，优化充电桩布局，提高充电设施的覆盖率和服务水平，相信办成一“桩”好事，就能充出“满格”幸福。(洛谭)