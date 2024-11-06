洛平：触网拓宽“出海路”

汽笛轰鸣，2017年以来，400余列中欧班列从东方红(洛阳)国际陆港驶出，货值超6.5亿美元；“链”接全球，洛阳飞度智能科技有限公司积极对接国际产业链供应链，今年销售额预计超过1亿元，现有订单已排至明年第二季度；平台赋能，洛阳140余家钢制家具企业组建电商销售团队，助推“洛阳铁箱”赢得世界认可……

汽笛轰鸣，2017年以来，400余列中欧班列从东方红(洛阳)国际陆港驶出，货值超6.5亿美元；“链”接全球，洛阳飞度智能科技有限公司积极对接国际产业链供应链，今年销售额预计超过1亿元，现有订单已排至明年第二季度；平台赋能，洛阳140余家钢制家具企业组建电商销售团队，助推“洛阳铁箱”赢得世界认可……

这些年，越来越多的洛阳本土企业触网融网、加速“出海”，为我市高水平开放、高质量发展注入澎湃动能。

触网拓宽“出海路”。跨境电商作为一种外贸新业态，不仅是外贸发展的新生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。今年6月，商务部等9部门联合出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，从培育经营主体、强化相关基础设施和物流体系建设等方面，对加快培育跨境电商竞争新优势进行了部署；前不久，海关总署发布《关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》，为跨境电商出口监管流程简化“松绑”。一系列政策举措，为促进跨境电商高质量发展夯实了基础，营造了良好发展环境。

身处中原腹地的洛阳，作为中部地区首个拥有双类型国家物流枢纽的非省会城市，虽不沿边、不靠海，但综合成本低、城市宜居度高、文化底蕴厚重，且优势产业特色鲜明，完全有基础、有条件做大做强跨境电商，为自身打开广阔的发展新空间。

当然，跨境电商在快速发展过程中，难免会遇到各种各样的问题。这需要我们深刻认识全球贸易格局新变化，准确把握数字化、网络化、智能化发展大势，抢抓电商产业链由集中布局转向区域合理分工契机，找准产业定位，强化政策支持，抓好电商人才引育，创新监管理念和方式。唯有如此，才能持续推动跨境电商产业蓬勃发展，助力更多洛阳企业及产品乘风破浪、扬帆出海。（洛平）