洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛平：触网拓宽“出海路”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.12.14 08:54

　　汽笛轰鸣，2017年以来，400余列中欧班列从东方红(洛阳)国际陆港驶出，货值超6.5亿美元；“链”接全球，洛阳飞度智能科技有限公司积极对接国际产业链供应链，今年销售额预计超过1亿元，现有订单已排至明年第二季度；平台赋能，洛阳140余家钢制家具企业组建电商销售团队，助推“洛阳铁箱”赢得世界认可……

　　这些年，越来越多的洛阳本土企业触网融网、加速“出海”，为我市高水平开放、高质量发展注入澎湃动能。

　　触网拓宽“出海路”。跨境电商作为一种外贸新业态，不仅是外贸发展的新生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。今年6月，商务部等9部门联合出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，从培育经营主体、强化相关基础设施和物流体系建设等方面，对加快培育跨境电商竞争新优势进行了部署；前不久，海关总署发布《关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》，为跨境电商出口监管流程简化“松绑”。一系列政策举措，为促进跨境电商高质量发展夯实了基础，营造了良好发展环境。

　　身处中原腹地的洛阳，作为中部地区首个拥有双类型国家物流枢纽的非省会城市，虽不沿边、不靠海，但综合成本低、城市宜居度高、文化底蕴厚重，且优势产业特色鲜明，完全有基础、有条件做大做强跨境电商，为自身打开广阔的发展新空间。

　　当然，跨境电商在快速发展过程中，难免会遇到各种各样的问题。这需要我们深刻认识全球贸易格局新变化，准确把握数字化、网络化、智能化发展大势，抢抓电商产业链由集中布局转向区域合理分工契机，找准产业定位，强化政策支持，抓好电商人才引育，创新监管理念和方式。唯有如此，才能持续推动跨境电商产业蓬勃发展，助力更多洛阳企业及产品乘风破浪、扬帆出海。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
    41岁男子突发心梗 51次电击除颤带来奇迹
        几天前，突如其来的心梗，让41岁的苏运(化名)命悬一线。
  • ·脑梗后吞咽功能差，间歇胃管来帮忙
  • ·一干活腰就痛，一停下又好了？
  • ·吃完火锅就上厕所，“直肠子”的他很苦恼
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳这些小吃有了地方标准！涉及...
  • 洛阳公安辟谣：假的！
  • 最新批复！洛阳这两所学校注销
  • 买药也能“货比三家”了！药品比...
  • 洛阳欣安新能源有限公司：抢抓产...
  • 七二五所成立北京船海前沿材料技...
  • 洛阳市佃庄镇：冬种正当时 增收迎...
  • 徐衣显主持召开市政府第37次常务会议
  • 未来几天洛阳以晴好天气为主 风力...
  • 瀍河区问礼街道：打造共享花园 乐...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    冬日的伊河游园

    白龟湖的海鸥

    青春之舞

    窗外的冬日
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605