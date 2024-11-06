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“洛阳球王”乒乓球争霸赛第四赛季决赛即将开赛！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.13 13:15

萌动暖春、耀燃夏秋

2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛

第四赛季决赛

明日正式开赛！ 

(12月14日-12月15日)

　　2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛自启动至今，收获社会各界广泛关注。本周六，第四赛季决赛将迎凛冬正式开赛。

　　作为本年度最后一个赛季，第四赛季决赛整体将呈高水平竞技盛况，参赛选手历经前期激烈的选拔，纷纷表示将“乒”尽全力，争拿年终总决赛入场券。

除了激烈的现场比赛之外

个人奖项线上投票通道现已开启

诚邀您参与投票

一同见证获奖者的诞生

投票开启

个人奖项花落谁家？

　　为表彰优秀代表、弘扬体育精神，激励更多乒乓球爱好者追求梦想，2024“洛阳球王”乒乓球争霸赛个人奖项线上评选正式启动。

谁才是你心中的“洛阳球王”？

等你来投票！

　　投票评选分别针对连续参加多场比赛、竞技状态良好但未进入年终总决赛的选手，青少组内表现出色且具有潜力的新秀运动员，在比赛中严格执行规则、确保比赛公平公正进行的裁判员以及在培养优秀运动员、提升团队整体水平方面做出突出贡献的教练。

　　即日起，“洛阳球王”个人奖项正式进入投票阶段，您可以扫下方二维码进入投票通道，为您支持、认可的选手或裁判、教练投下宝贵一票。

　　投票时间

　　2024年12月13日10:00-12月17日18:00

　　投票规则

　　本次评选中，个人奖项含最佳参与奖8人、最佳新秀奖3人、最佳裁判奖3人以及最佳教练奖3人。

　　您可为您支持的选手、裁判、教练助力，每人每天可助力5次，可为同一选手多次助力，也可助力不同的选手。

　　助力结果将纳入评奖标准，网络助力占最终计票的30%，专家评审结果占70%，最终结果以大赛主办方公布为准。

　　在年终总决赛暨年度颁奖盛典上，赛事主办方将为获奖者颁发奖杯。

　　投票通道

　　您可以扫下方二维码进入投票通道，为您支持、认可的选手或裁判、教练投下宝贵一票。

高手云集

国球精神鼓舞人心

　　2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛由市体育局、洛阳日报报业集团、市体育总会主办，市全民健身中心、各县区教育体育局、市乒乓球协会、洛阳网承办，各县区乒乓球协会协办，旨在全面贯彻《全民健身条例》和《体育强国建设纲要》，落实“国球进社区”相关指示精神，为洛阳广大乒乓球爱好者搭建交流平台、推动乒乓球项目进一步普及发展。

　　整体来看，赛事呈持续时间长、覆盖人群广等特点。今年3月，赛事正式启动，以决出“洛阳球王”为主线，全年共分4个赛季，各赛季均设周海选赛、赛季决赛，年底设年终总决赛，优胜者最高奖金达10000元，吸引市内外优秀选手积极报名、踊跃参与。

快快投票

pick你心中的“洛阳球王”吧~
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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