昨日，市委书记江凌深入部分电商企业调研，并主持召开座谈会，分析电商产业发展趋势，征求电商企业意见建议，着力推动电商产业高质量发展。

江凌在调研电商产业发展时强调

优化政策环境 加快集聚发展

着力推动电商产业做大做强

昨日，市委书记江凌深入部分电商企业调研，并主持召开座谈会，分析电商产业发展趋势，征求电商企业意见建议，着力推动电商产业高质量发展。

洛阳渔之源网络科技有限公司是专注于垂钓装备领域的垂类电商企业，江凌详细了解运营平台渠道、AI直播技术应用等情况，鼓励企业聚焦细分领域，创新“短视频+直播”运营模式，以专业化的内容和产品，增强客户黏性，更好满足垂类市场需求。洛阳嗨团网络科技服务有限公司正在举办“嗨团线上年货节”，江凌了解产品结构、经营业绩、人才结构等情况，勉励企业发挥私域电商平台优势，精准做好供需对接，搭建生产端与消费端的双向服务体系，带动更多洛阳特色产品走向大市场。洛阳朝霞文化股份有限公司发力电商营销，教辅图书类产品销售持续攀升，江凌指出要注重线上线下融合，统筹做好优质图书出版和智能化个性化教培服务，不断拉长教辅产业链条。在河南日辰控股集团有限公司，江凌察看品牌运营、达人孵化、电商直播等情况，对企业以效果营销抢占市场的做法给予肯定。

座谈会上，中创供应链有限公司、才华无限集团有限公司、引科创业服务有限公司、樱阁文化传播有限公司、极限怪兽科技有限公司、众创智科旅游有限公司、美诺斯办公家具有限公司、炎恩家具集团有限公司等电商企业负责人作了发言。江凌不时同大家交流，并就有关问题进行深入探讨。

江凌指出，进入新发展阶段，电商产业方兴未艾、市场前景广阔。洛阳综合成本低、城市宜居度高、文化底蕴厚重，发展电商产业优势明显。要敏锐把握电商发展新趋势和消费取向新变化，抢抓电商产业链由集中布局转向区域合理分工契机，找准产业定位，强化政策支持，政企协同发力推动电商产业做大做强。要加大政策引导、支持和保障力度，进一步降低全链条运营成本，推动电商企业在行业洗牌中赢得竞争、脱颖而出。要积极引导产业集聚发展，加快谋划打造一批电商产业园区，着力营造良好产业生态，汇聚更多青年就业创业。要抓好电商人才引育，积极引进高端专业人才，鼓励电商企业与高校共建电商产业学院，加快构建产教训融合、育选用贯通的人才培育体系。要创新监管理念和方式，健全电商行业协会商会等社会组织，加强行业自律，维护行业秩序，着力促进电商产业规范健康发展。

王太钢等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)