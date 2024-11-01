洛阳举行“河洛益企·政在行动”惠企政策系列宣讲活动

什么是现代企业制度？企业如何建立现代企业制度？日前，在我市“河洛益企·政在行动”惠企政策系列宣讲活动现场，一堂干货满满的现代企业制度培训课，吸引了众多本地民营企业代表踊跃参与。

什么是现代企业制度？企业如何建立现代企业制度？日前，在我市“河洛益企·政在行动”惠企政策系列宣讲活动现场，一堂干货满满的现代企业制度培训课，吸引了众多本地民营企业代表踊跃参与。

“金发科技公司成立三年就实现了企业产权多元化，随后顺利完成股份制改造，进而成功上市。”培训中，相关行业专家结合实际案例，详细阐述了现代企业制度的核心要素——产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学。

产权清晰是建立现代企业制度的核心和基础。专家以深入浅出的方式，揭示了民营企业在产权界定模糊时可能面临的种种困境，并给出了明确产权归属的具体策略，如进行全面的资产清查与评估，签订严谨的产权协议等，为企业解决实际问题提供了思路。

培训过程中，参会企业代表们认真记录要点，并积极与专家互动交流。“之前我们在公司治理和管理流程上存在不少漏洞，通过这次学习，我们有了清晰的改进方向和方法，回去后将立即着手完善现代企业制度，相信这会为我们企业带来质的飞跃。”企业代表说。

“本次培训旨在帮助民营企业深入理解现代企业制度的内涵与价值，并为其在实际运营中构建和完善现代企业制度提供切实可行的指导。”市民营经济发展局相关负责人表示，下一步，将持续引导和鼓励民营企业加快建立健全现代企业制度，进一步做好关于建立现代企业制度的政策普及，为民营经济高质量发展注入强劲动力。 (洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 赵明浩)