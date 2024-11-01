办事少跑一步 服务更进一步（洛谭说事）

从“找部门”变为“找政府”，从“上楼办事”变为“窗口下楼”，从“专人专窗”变为“一窗受理、综合服务”……看晚报，眼下，洛阳市民之家的综合窗口改革基本完成，通过优化办事流程、重塑窗口布局、细化服务等措施，让政务服务更加高效便民，令人欣喜。

从“找部门”变为“找政府”，从“上楼办事”变为“窗口下楼”，从“专人专窗”变为“一窗受理、综合服务”……看晚报，眼下，洛阳市民之家的综合窗口改革基本完成，通过优化办事流程、重塑窗口布局、细化服务等措施，让政务服务更加高效便民，令人欣喜。

“小窗口”折射“大民生”。生活中不少人都有这样的感受：看似一件小事，办起来却并不容易。究其原因，很多时候是一件事往往涉及多个部门，流程、环节、手续复杂，群众又很难了解相关业务分工，倘若再加上办事窗口布局不尽合理，群众办事就会出现“多头跑、上下跑、反复跑”等情况，难免令人感到晕头转向，特别是对行动不便、对智能设备熟悉度不高的老年人来说，办起事来更是不易。如何“高效办成一件事”，是我们提升治理能力和治理水平的一个重要考题。

细看市民之家此番改革提升，瞄准的正是企业、群众办事的痛点、难点、堵点。推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，有效解决服务质量不高、窗口忙闲不均、跨部门办事协调难等问题；特设快办窗口，将流程简单、时长较短的业务归集于一个窗口，实现繁简分流，让群众平均办事等待时间从40分钟缩短至25分钟；实行“受审分离”，减少部门在审批服务中的自由裁量权，提高审批服务效率；组建咨询引导、帮办代办团队，为老年人、残疾人等特殊群体提供陪同办、代理办、优先办等服务，为办事群众提供个性化、人性化的贴心服务……一揽子降本增效的真招实招，畅通了政务服务的“最后一公里”。

办事少跑一步，服务更进一步。切实从办事企业和个人视角出发，进一步优化精减业务办理流程，做优全流程咨询帮办服务、完善“办不成事”反映窗口运行机制、优化政务服务、提升行政效能，我们就能让服务窗口真正成为连接人心的桥梁、展示形象的平台，收获老百姓更多的支持与点赞。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）