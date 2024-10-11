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从春节申遗成功看“洛阳年”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.12.07 08:17

　　“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，从“中国年”变成“世界年”，多年努力今朝圆梦，兴奋之情难以言表。更令人兴奋的是，申遗宣传片的压轴出镜画面，是咱洛阳的定鼎门。

　　春节是中国的，也是世界的。春节前后，人们贴春联、吃年夜饭、守岁、拜年，舞龙舞狮、观社火、逛庙会，那种和睦平安、团圆幸福的年味儿令人沉醉，让春节在全球都有大流量和吸引力。全球差不多五分之一的人口都在用各种方式过春节，约20个国家甚至把春节定为法定节日。春节还是洛阳的。洛阳是春节的重要发祥地，夏历以正月为岁首，其是在洛阳完成的，二十四节气也发源于洛阳，漫步在洛阳的大街小巷，仿佛能穿越时空，感受那份历久弥新的年味儿。

　　多少年来，春节的文化内涵和情感纽带一直不变，但是仪式和习俗总在推陈出新。这意味着，春节作为非遗，既需要代代传、人人享，也需要常常新，唯有如此，春节文化才能走出历史、融入当代、走向世界。就拿洛阳来说，近年，我市传承和创新春节IP，在春节举办“穿越盛唐洛阳年”活动，从“上朝”同庆新春之喜，到陪伴“武皇”御驾巡游，再到千人穿汉服、蹦唐迪，主打一个“穿越”，推出了一批有“唐”味儿的春节文化新场景，给予游客沉浸式体验，帮人们找回记忆深处的盛唐年味儿，为洛阳文旅引流圈粉。正是在变与不变中，“洛阳年”既有历史的厚重，也能在当下更加鲜活。

　　因时而变，因潮而动。过年不再是“古老旧俗”的刻板印象，而是在更广更年轻群体中枝繁叶茂，唤起人们内心最柔软、最炽热的情感回应。春节的成功申遗，不仅是对春节文化的一次国际认可，也是“洛阳年”的一次全新启航。作为春节发源地，我们没有理由不乘势而上、大胆创新，持续打造春节文化活动品牌，将“洛阳年”办成年味儿更浓、舞台更大、传播更广的春节文化盛宴，让其走出洛阳、走向世界。（洛 平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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