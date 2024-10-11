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洛邑古城一期续建项目东区亮灯迎客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 20:34

　　古色古香的小巷、造型别致的灯笼、随风起舞的布幔……6日晚，洛邑古城一期续建项目东区正式亮灯迎客。

　　在文峰暮鼓中，夜幕悄然降临，夜晚的洛邑古城，在灯火的映衬下宛如一幅生动的历史画卷。当晚，吐火、火壶等传统艺术表演轮番上演，其中，火壶表演作为国家级非物质文化遗产之一，表演者手持装满燃烧木炭的铁壶舞动旋转，营造出满天星的火热氛围。耀眼的火花在场地内似火龙飞舞飘动，再现火树银花的绝美景象，吸引了大量游客驻足观赏。

　　据了解，洛邑古城一期续建项目分为西、中、东三个区域。东区建筑设计上仍延续洛邑古城原有的建筑风格，以仿豫西民居为主，以青灰色为主基调，在保留并展现古老传统特色的同时，引入部分现代元素，使传统韵味和现代氛围巧妙结合。

　　衣香魅影、灯光摇曳，身着一袭汉服，漫步在灯火璀璨的古街，仿佛让人穿越回千年之前的街市。“为了让游客有更加沉浸式的拍照体验，东区更加注重夜景亮化设计，使用线条灯、投光灯、瓦楞灯等种类丰富的光源，进一步增强视觉效果、突出建筑特色、烘托历史氛围。”项目相关负责人说。

　　除了灯光外，东区在景观布局上也颇有巧思。悬挂的灯笼在原有洛邑八景灯笼、剪纸牌坊灯笼、二十四节气灯笼的基础上，创新性地增加了仿古花纹、经典诗词和人物系列，洛阳城里春光好、洛阳三月花如锦等诗词在颜色各异灯笼的衬托下更显意蕴悠长。布幔设计上除了巧妙融入橙色、绿色、精致花纹及非遗扎染元素外，还独具匠心地把《洛神赋》印在了布幔上，布幔随风飘动，诗词若隐若现，形成了独特的视觉美感。

　　“东区亮灯后，将陆续引入非遗文创、院落驿站、百工百艺展示中心等多元业态，打造兼具演艺互动和游客打卡功能的舞台场景，进一步丰富游客体验，为洛邑古城景区发展注入更多新鲜活力。”项目相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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