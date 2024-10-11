洛阳市开展安全生产专项巡查 涉及五家企业

近日，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会下发通知，将对部分驻洛央企、市属国企开展2024年度安全生产专项巡查。

近日，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会下发通知，将对部分驻洛央企、市属国企开展2024年度安全生产专项巡查。

本次专项巡查涉及洛阳轴承集团股份有限公司、中铝河南洛阳铝箔有限公司、河南大有能源股份有限公司新安煤矿、洛阳万基金属钠有限公司、嵩县山金矿业有限公司等5家企业。洛阳市安防委办公室牵头成立5个专项巡查组，集中进驻企业生产一线，通过企业自评、现场巡查、综合评价等形式，聚焦安全生产责任落实、安全生产治本攻坚三年行动实施、现场安全管理等开展7个方面28项专项巡查，深入查找工作的薄弱环节和突出问题，压紧压实企业安全生产主体责任，有效防范化解重大安全风险。

洛阳市安防委办公室有关负责人表示，专项巡查是对企业安全生产的“政治体检”和安全管理的“专项会诊”。根据要求，受巡查企业要更加注重结果应用，建立台账、闭环整改，举一反三、健全机制，做到巡查“零疏忽”、管控“零死角”、落实“零遗漏”，推动安全生产形势持续稳定向好，全力守住安全发展底线。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷）