冠军揭晓！“洛阳球王”第一赛季圆满落幕

经过紧张角逐，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛第一赛季决赛于2日中午在洛阳市体育中心体育馆落下帷幕。三个组别的前八名排定座次，选手们在收获奖金、证书的同时，也获得了年度总决赛的资格。

经过紧张角逐，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛第一赛季决赛于2日中午在洛阳市体育中心体育馆落下帷幕。三个组别的前八名排定座次，选手们在收获奖金、证书的同时，也获得了年度总决赛的资格。

2日上午的前八强比赛非常激烈，选手们每赢下一分都拼尽全力。尤其在青少组冠亚军争夺赛上，涧西赛区选手张益瑄和偃师赛区选手李俊锋展开了激情四射的较量。两个少年基本功扎实，临场发挥各有千秋。他们从近台短兵相接，到远台对拉，一个球有时要打十多个回合才决出胜负。双方你来我往，在前四局比赛战成2:2。决胜局伊始，张益瑄的接发球和回球出现失误，一度以1:5落后。关键时刻，他调整心态，止住颓势，一分一分追赶，将比分改写为9:9。士气大增的张益瑄出手更加自信果断，一鼓作气赢下最后两分，夺得该组别冠军。

“今年的比赛，组别设置更加科学，让我们有了展示自己的机会。参赛选手的实力都很强，不容疏忽大意。”56岁的裴晨霞去年曾代表洛阳参加省运会比赛，取得了优异的成绩。今年的“洛阳球王”海选赛一开始，她就报了名，并从洛宁赛区顺利晋级决赛阶段。本月底，她将代表洛阳参加全省老年运动会的比赛。作为热身，本次“洛阳球王”乒乓球争霸赛达到了以赛代练的目的，让她保持着良好的竞技状态。

经过一个上午的较量，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛第一赛季决赛尘埃落定，各组别前八名如下。