22日至24日，市委举办党纪学习教育读书班，通过专题辅导、领读领学、个人自学、集中研讨等方式，组织党员领导干部集中学习习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述和《中国共产党纪律处分条例》，示范带动全市广大党员干部学纪知纪明纪守纪，始终做到忠诚干净担当，为推进现代化洛阳建设提供坚强保证。

市委举办党纪学习教育读书班

自觉学纪知纪明纪守纪

营造风清气正政治生态

22日至24日，市委举办党纪学习教育读书班，通过专题辅导、领读领学、个人自学、集中研讨等方式，组织党员领导干部集中学习习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述和《中国共产党纪律处分条例》，示范带动全市广大党员干部学纪知纪明纪守纪，始终做到忠诚干净担当，为推进现代化洛阳建设提供坚强保证。

此次读书班为期两天半。其间，大家聚焦学习领会新修订的《中国共产党纪律处分条例》，静下心来研读、沉下心来思考，经历了一次深刻的纪律教育。大家纷纷表示，通过原原本本、逐章逐条研读《条例》，对加强党的纪律建设的重要性认识更加深刻，对党的纪律的内涵认识更加深刻，对带头严守纪律的要求认识更加深刻。将进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，持续加强对《条例》等党规党纪的学习，自觉用党规党纪校正思想和行动，真正使学习党规党纪的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程。

市委书记江凌主持读书班集中研讨并讲话。徐衣显、杨骁、李保国、孙延文等参加读书班。祁建峰、张玉杰、徐新、张汉智在集中研讨时作了交流发言。

江凌指出，在全党开展党纪学习教育，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。各级党委(党组)和广大党员干部要深入学习领悟习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述，高标准高质量开展党纪学习教育，不断强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，持续营造风清气正的政治生态。

江凌强调，要把严守党的政治纪律摆在首位，始终做政治上的明白人。把遵守政治纪律作为遵守党的全部纪律的基础，坚持从政治纪律严起，以政治纪律从严带动其他纪律从严；把践行“两个维护”作为遵守政治纪律的核心，不折不扣并创造性地贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署；把严守政治纪律与严守政治规矩统一起来，真正让政治规矩立起来、严起来。要以严的标准遵守党的各项纪律，坚决守住纪律底线。坚持纪严于法、纪在法前，用纪律管住全体党员；坚持问题导向，对照《条例》列出的“负面清单”，弄明白什么能干、什么不能干，注重抓早抓小，加强相互监督，用好监督执纪“四种形态”，切实筑牢思想防线、守住行为底线；坚持以上率下，抓好对“关键少数”的教育管理监督，引导党员干部知边界、守底线。要靠严明纪律营造良好政治生态。持续整治不担当不作为，健全激励干部担当作为机制，教育引导党员干部强化担当精神，把该担的责任担起来，把该抓的事情抓到位；持续整治形式主义、官僚主义，倡树深度研究工作、一线解决问题、狠抓闭环落实等优良作风，确保各项工作抓具体、抓深入；持续整治群众身边不正之风和腐败问题，教育引导党员干部带头树牢为民情怀，以群众利益为出发点想问题、作决策、办事情，着力解决好群众反映强烈的突出问题，让群众有更多实实在在的获得感。

在洛市级领导、市委党的建设工作领导小组成员等参加读书班。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)