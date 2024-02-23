江凌调研文旅重点项目建设工作

19日，市委书记江凌调研文旅重点项目建设工作。他强调，要敏锐把握新文旅业态雨后春笋般蓬勃涌现趋势，进一步丰富场景、推高流量，形成良性循环，乘势而上打造高品质古都文化体验区。

江凌在调研文旅重点项目建设工作时强调

敏锐把握新文旅业态蓬勃涌现趋势

乘势而上打造高品质古都文化体验区

19日，市委书记江凌调研文旅重点项目建设工作。他强调，要敏锐把握新文旅业态雨后春笋般蓬勃涌现趋势，进一步丰富场景、推高流量，形成良性循环，乘势而上打造高品质古都文化体验区。

随着洛阳文旅持续火爆出圈，一批新文旅业态不断涌现。位于老城区天心文化产业园的大象映画婚纱摄影店，汉服主题婚拍预约量持续升温，颇受青年群体热捧。江凌指出，要增强对文旅新业态的敏锐度，不断放大汉服妆造引流效应，通过引入新业态、搭建新场景、提供新服务，吸引更多年轻人来洛阳拍汉服主题婚纱照、住汉服主题酒店、举行汉服主题婚礼，顺势而为打造古都文化婚礼特色产业。在帷幕戏剧中心，江凌指出要积极适应“剧场小型化、剧种多样化”分众演艺新趋势，加大对青年创业人员扶持力度，把新兴文艺社团培育和市属文艺院团改革结合起来，推出更多适应新时代文艺发展需求、顺应年轻人喜好的演艺产品。

近年来，天心文化产业园依托区位优势，吸引国风汉服妆造、剧本杀等沉浸式体验业态品类入驻，逐渐成为集城市民宿、餐饮、娱乐、创意等业态于一体的文旅消费新地标。江凌实地走访部分汉服旅拍、酒吧等商家和在洛创业青年，了解园区建设运营情况。他强调，要持续提升园区品质，优化公共空间设计，丰富外摆空间，统筹推进线缆入地、店招更新等微改造，营造更高品质场景，吸引更多游客打卡消费，提升古都文艺气质，拉长新文旅产业链条。江凌还察看了隐居洛邑等民宿，指出要打造有文化、有特色、有格调的城市民宿产品，不断提升“洛阳宿”城市民宿品牌的吸引力和影响力。

白马寺片区是打造高品质古都文化体验区的重要组成部分。为全面推动片区业态和环境提升，我市正在对释源广场、释源大道等进行综合改造。江凌实地察看项目进展，强调要在提升释源大道景观功能上着力，增植大型乔木，减少硬化铺装，形成林荫通道，提升游客通行舒适度。要在提升通行效率上着力，加快中州路微改造，打通片区道路微循环，提升人流车流便捷度。要在完善配套设施上着力，改造提升白马寺山门，因地制宜布局综合服务设施，更好满足群众需求，提升片区综合承载力。

新唐街项目近期在运营招商上实现突破，部分市场主体已进驻。江凌实地了解业态布局、招商进展情况。他指出，要坚持市场化发展方向，强化运营前置理念，从经营性文旅项目入手，打造布局合理、业态多元、可持续运营的文旅融合项目。

龙门石窟西北服务区和龙门古街正在进行优化提升。江凌实地察看项目进展，指出要强化市场思维、运营意识，立足市场需求，不断推陈出新，持续优化商业街区动线流线，改造合适的街区尺度，引入更多沉浸式体验场景业态，不断提升游客体验感和满意度。要坚持问题导向，优化龙门石窟西北服务区和龙门大道区域交通组织，提供更优质、更人性化综合服务。

江凌还察看了龙门国际旅游度假区、伊水度假酒店等项目，对打造特色优质产品，提升文旅服务水平等提出要求。

孙延文、王军、张玉杰、徐超文、陈功、余杰等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)