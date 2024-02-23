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400余亩油菜花“点亮”二里头遗址
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:32

　　“一眼看不到头，这片油菜花可太美了！”昨日，在二里头国家考古遗址公园，众多市民和外地游客在油菜花海中穿梭，感受春光烂漫。3800多年前的二里头先民，曾在这片土地上建立了古老的文明，如今的遗址同样鸟语花香，春日美景与文物遗迹和谐共生。

　　探索遗址公园可持续发展之路

　　二里头国家考古遗址公园于2019年10月开放运营，向世界集中展示二里头遗址60余年的考古发掘成果。由于遗址面积较大、管理成本高昂等原因，近年，这里逐渐出现景观衰败、设施陈旧等问题，国家考古遗址公园应具备的科研、教育、游憩及对考古遗址的保护展示功能也较弱。

　　去年，根据有关部门统筹安排，由二里头夏都遗址博物馆承担二里头国家考古遗址公园的管理职能。“结合公园内的现状，我们先清除了杂乱植被，随后对公共设施、参观标识等进行维修、更换，消除安全隐患，以保护游客和遗址本体安全。”该博物馆副馆长贾中宝介绍，大部分的考古遗址公园都面临着与二里头同样的问题，要缓解这种局面，就需要采取合适及创新的运营模式对遗址进行管理、开发。

　　秉持绿色、生态、可持续发展的理念，经多次研讨，二里头夏都遗址博物馆确定了“充分利用遗址自然生态，用最小的经济投入实现遗址保护、展示、利用”的目标，按照计划，这将最大限度减少遗址公园的运行、维护成本，实现遗址公园的可持续发展。

　　创新合作模式“一举两得”

　　如何减少运行、维护成本？

　　“二里头国家考古遗址公园范围内的土地性质是‘一般耕地’，考古发现，早在3800多年前的夏代，这里已经五谷齐备，我们就考虑，在合适的区域营造一部分农耕面貌。”贾中宝说，方案通过后，该博物馆与偃师区绿兴家庭农场签订遗址公园种粮合作协议，解决了公园大面积荒草丛生的问题。

　　那么，遗址上种什么合适？作为“网红打卡地”，二里头遗址吸引各地游客纷至沓来，因此，遗址上的农作物除了要有经济效益，还得“好看”。“经过多方考量，第一批农作物确定为油菜和小麦，分别种植了400余亩和100余亩。”在绿兴家庭农场相关负责人侯宜洛看来，金灿灿的油菜花在春天开放，“打卡”再合适不过了，到了初夏，风吹麦浪遍野金黄，同样养眼。

　　按照合作约定，农作物的经济收益归属绿兴家庭农场，每年，该农场向二里头国家考古遗址公园支付一定的土地使用费用。“这是一举两得的事情，耕地得到了利用，遗址公园也省下了维护成本。”侯宜洛说，耕地需要人手，他优先选择二里头国家考古遗址公园周边的二里头村、四角楼村等村民来工作，“这也是遗址公园对周边村庄的‘反哺’”。58岁的四角楼村村民侯琦超就是受益者之一，借助这份工作，他每个月能增收近3000元。

　　实现遗址公园共建共享

　　“我们鼓励市场主体及民间力量参与遗址公园的管理、经营，变‘输血’机制为‘造血’机制，真正实现遗址公园的共建共享。”贾中宝介绍，目前，遗址公园宫殿区及其周边区域绿化提升正全力推进，已规划种植波斯菊、粉黛乱子草等景观植物。很快，历史的、自然的、新生的景观将在此交融汇聚，进一步丰富游客的参观体验。

　　值得一提的是，二里头国家考古遗址公园的农耕业态规划了不同的季节特色。侯宜洛透露，油菜花和小麦的观赏季过后，他们就要着手种植油葵、谷子，到了秋天，这里又将是一片金灿灿的“花海”。

　　二里头夏都遗址博物馆馆长赵晓军表示，下一步，该博物馆将继续践行“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的理念，坚持生态优先、绿色发展，对运营模式进行探索，努力走出一条独具特色的遗址公园创新之路。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 尤晓菲 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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