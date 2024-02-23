江凌与广州金控集团董事长聂林坤举行工作会谈

17日，市委书记江凌与广州金融控股集团有限公司董事长聂林坤举行工作会谈，双方就深化金融领域合作进行了深入交流。

17日，市委书记江凌与广州金融控股集团有限公司董事长聂林坤举行工作会谈，双方就深化金融领域合作进行了深入交流。

江凌对聂林坤一行来洛表示欢迎。他说，金融是国民经济的血脉。当前，洛阳正坚持以创新引领发展，大力发展“风口产业”，加快建强副中心、形成增长极，尤其需要高质量金融服务作支撑。广州金控集团市场化国际化程度高，金融业务综合竞争力位居国内前列。深化拓展洛阳与广州金控集团合作，具有巨大潜力和空间。希望广州金控集团发挥特色优势，聚焦洛阳发展所需，在债券融资等金融服务、高成长性企业扶持、产业招商等领域不断开发新业务、拓展新领域，推动双方合作结出丰硕成果。洛阳将着力打造一流金融生态，大力支持广州金控集团在洛开展业务，推动双方合作不断走深走实。

聂林坤介绍了广州金控集团发展情况及在洛业务开展情况。他表示，广州金控集团将积极发挥自身优势，深度融入洛阳，主动担当作为，持续深化金融创新、提升服务质效，推出更多金融产品组合服务，以更多金融活水助力现代化洛阳建设。

王军、张玉杰等参加会谈。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）