15日至16日，江西省南昌市考察团一行来洛，考察风口产业发展、城市提质、新文旅产业发展等工作。

深化交流优势互补推动区域合作迈向更高水平

奋力在新时代推动中部地区崛起中实现新作为

李红军率南昌市考察团来洛 江凌、徐衣显参加相关活动

15日至16日，江西省南昌市考察团一行来洛，考察风口产业发展、城市提质、新文旅产业发展等工作。

江西省委常委、南昌市委书记、赣江新区党工委书记李红军率队，河南省委常委、洛阳市委书记江凌，洛阳市市长徐衣显参加相关活动。

在洛阳考察期间，考察团一行先后到中航光电科技股份有限公司、中南高科科技产业社区察看风口产业发展、现代化产业体系建设情况，到洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园察看文化遗产保护、新文旅产业发展情况，到政康苑社区体育公园、国际牡丹园了解城市提质工作开展情况。

江凌对南昌市考察团一行来洛表示欢迎，并介绍了洛阳经济社会发展有关情况。他说，近年来，洛阳深刻把握发展动力极化、地区发展差异化、区域发展一体化的新趋势，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，着力抓好产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，在发展风口产业、新文旅产业、夜经济等领域持续发力，持续加快现代化洛阳建设步伐。当前，洛阳全市上下正在深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动中部地区崛起座谈会上的重要讲话精神，把洛阳发展放到新时代推动中部地区崛起的大局中定位，抓好党中央推动中部地区崛起一系列政策措施的贯彻落实。希望与南昌在内的中部地区兄弟城市深度对接、携手同行，创新合作机制、拓展合作领域，努力实现优势互补、共赢发展，推动区域合作迈向更高水平，奋力在新时代推动中部地区崛起中实现新的更大作为。

李红军在考察交流时指出，洛阳市在构建现代化产业体系、优化整合文旅资源、统筹城乡融合协调发展等领域进行了许多实践探索，发展成就令人瞩目，发展态势彰显出千年古都的蓬勃活力，值得认真学习借鉴。当前，南昌上下正深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，围绕“迎难而上、敢作善为，奋力推动经济社会高质量发展”工作主线，全面落实省会引领战略，深入推进“一枢纽四中心”建设。南昌市与洛阳市同属国家历史文化名城，文化底蕴深厚、历史源远流长，都有着良好的工业基础，两市人缘相亲、市情相近、经济相融，希望双方进一步加强沟通对接，聚焦重点领域持续深化交流合作，推动双方合作迈向更高层次、更宽领域，共同迈步新时代高质量发展新征程，携手推动中部地区加快崛起。

洛阳市委常委、秘书长王军，南昌市委常委、南昌经开区党工委书记梅峰等参加考察。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)