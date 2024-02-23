“走进博物馆——我为洛阳代言”系列主题视频上线热播

“二里头遗址是中国最早王朝——夏朝的都城遗址，遗址规模宏大、布局严谨……”近日，在二里头夏都遗址博物馆，该馆馆长赵晓军面对镜头，向广大网友详细讲述“二里头故事”。

“二里头遗址是中国最早王朝——夏朝的都城遗址，遗址规模宏大、布局严谨……”近日，在二里头夏都遗址博物馆，该馆馆长赵晓军面对镜头，向广大网友详细讲述“二里头故事”。

作为今年牡丹文化节赏花期的一项重要惠民活动，市文物局特别制作推出的“走进博物馆——我为洛阳代言”系列主题视频，邀请洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆等10余家热门博物馆的馆长、讲解员、志愿者讲述各博物馆的镇馆之宝、历史故事。截至4月16日，该系列视频已在视频号、抖音、微博、小红书等平台播出16条，播放量近千万次。

二里头夏都遗址博物馆的乳钉纹铜爵、洛阳民俗博物馆的珍贵匾额、隋唐大运河文化博物馆动静结合的展陈、关林里的三国故事……镜头里，馆长、讲解员、志愿者等将洛阳的历史文化娓娓道来，为大家呈现出一个厚重的十三朝古都。在不少视频的评论区，网友们为这一惠民活动纷纷点赞：“足不出户就能‘逛’洛阳这么多家博物馆，真不错。”“先听讲解再去打卡，有重点了。”“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”

该系列视频每天一期，将持续至5月5日，如果您感兴趣，在各主要搜索网站输入“走进博物馆——我为洛阳代言”，即可看到相关链接。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 王蕾）