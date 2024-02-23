洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“走进博物馆——我为洛阳代言”系列主题视频上线热播
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.17 08:26

　　“二里头遗址是中国最早王朝——夏朝的都城遗址，遗址规模宏大、布局严谨……”近日，在二里头夏都遗址博物馆，该馆馆长赵晓军面对镜头，向广大网友详细讲述“二里头故事”。

　　作为今年牡丹文化节赏花期的一项重要惠民活动，市文物局特别制作推出的“走进博物馆——我为洛阳代言”系列主题视频，邀请洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆等10余家热门博物馆的馆长、讲解员、志愿者讲述各博物馆的镇馆之宝、历史故事。截至4月16日，该系列视频已在视频号、抖音、微博、小红书等平台播出16条，播放量近千万次。

　　二里头夏都遗址博物馆的乳钉纹铜爵、洛阳民俗博物馆的珍贵匾额、隋唐大运河文化博物馆动静结合的展陈、关林里的三国故事……镜头里，馆长、讲解员、志愿者等将洛阳的历史文化娓娓道来，为大家呈现出一个厚重的十三朝古都。在不少视频的评论区，网友们为这一惠民活动纷纷点赞：“足不出户就能‘逛’洛阳这么多家博物馆，真不错。”“先听讲解再去打卡，有重点了。”“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”

　　该系列视频每天一期，将持续至5月5日，如果您感兴趣，在各主要搜索网站输入“走进博物馆——我为洛阳代言”，即可看到相关链接。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 王蕾）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
    暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
    暮春鼻炎闹，鼻喷剂能长期用吗
        “进入4月之后，我们科接诊的过敏性鼻炎患儿明显多了，周末单日接诊量在100人次以上。”洛阳市妇幼保健院耳...
  • ·一胎“剖”，二胎能“顺”吗
  • ·“发物”到底是啥
  • ·春天要给孩子吃“打虫药”吗
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 江凌与河南铁建投集团董事长悦国勇举...
  • 市纪检监察机关党纪学习教育动员部署...
  • 同步开展检测详勘！洛阳石化百万吨乙...
  • “谷雨”将至 洛阳气温“满27减10”
  • 曾获金奖！洛阳黑牡丹翘楚“水墨丹青...
  • 品尝泰国美食、感受东南亚风情……洛...
  • 洛阳评定一批河洛领军人才、青年拔尖人才
  • 徐衣显到偃师区调研
  • 去年，洛阳发放公积金贷款1.57万笔67....
  • 阵雨！局部暴雨！洛阳发布重要天气报告
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    夜色中的隋唐城

    雨后牡丹

    王城公园赏牡丹

    美女都爱来洛阳
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605