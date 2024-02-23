曾获金奖！洛阳黑牡丹翘楚“水墨丹青”绽放

近日，在洛阳国际牡丹园，“水墨丹青”牡丹花开正好。它的花蕊呈金黄色，深紫红的花瓣在阳光照射下透着黑色，质地细腻、润泽，如绫罗绸缎上身，黑中透着斑斓色彩，在万花丛中独树一帜。
近日，在洛阳国际牡丹园，“水墨丹青”牡丹花开正好。它的花蕊呈金黄色，深紫红的花瓣在阳光照射下透着黑色，质地细腻、润泽，如绫罗绸缎上身，黑中透着斑斓色彩，在万花丛中独树一帜。
近日，在洛阳国际牡丹园，“水墨丹青”牡丹花开正好。它的花蕊呈金黄色，深紫红的花瓣在阳光照射下透着黑色，质地细腻、润泽，如绫罗绸缎上身，黑中透着斑斓色彩，在万花丛中独树一帜。
“水墨丹青”是国际牡丹园经过20多年人工定向杂交培育的“混血”黑牡丹品种，亲本为“黑花魁”和国外品种“乌羽玉”，生长势强，丰花性好。其花蕾圆形，花丝、房衣、柱头呈深紫红色，花朵较大，呈荷花型，适宜庭园栽培、切花。
作为黑色系牡丹中的翘楚，“水墨丹青”曾荣获2019年北京世界园艺博览会牡丹新品种金奖。不过其花期较短，约一周左右，这几天到洛阳国际牡丹园可一睹芳容。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605