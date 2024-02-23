曾获金奖！洛阳黑牡丹翘楚“水墨丹青”绽放

近日，在洛阳国际牡丹园，“水墨丹青”牡丹花开正好。它的花蕊呈金黄色，深紫红的花瓣在阳光照射下透着黑色，质地细腻、润泽，如绫罗绸缎上身，黑中透着斑斓色彩，在万花丛中独树一帜。

近日，在洛阳国际牡丹园，“水墨丹青”牡丹花开正好。它的花蕊呈金黄色，深紫红的花瓣在阳光照射下透着黑色，质地细腻、润泽，如绫罗绸缎上身，黑中透着斑斓色彩，在万花丛中独树一帜。

“水墨丹青”是国际牡丹园经过20多年人工定向杂交培育的“混血”黑牡丹品种，亲本为“黑花魁”和国外品种“乌羽玉”，生长势强，丰花性好。其花蕾圆形，花丝、房衣、柱头呈深紫红色，花朵较大，呈荷花型，适宜庭园栽培、切花。

作为黑色系牡丹中的翘楚，“水墨丹青”曾荣获2019年北京世界园艺博览会牡丹新品种金奖。不过其花期较短，约一周左右，这几天到洛阳国际牡丹园可一睹芳容。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图）