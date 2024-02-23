15日，市委书记江凌与河南省铁路建设投资集团党委书记、董事长悦国勇一行举行工作会谈。双方就携手推动呼南高铁焦洛平段项目尽快开工和积极拓展土地综合开发、新基建等领域合作达成广泛共识。

江凌与河南铁建投集团董事长悦国勇举行工作会谈

孙伟良、徐衣显、孙延文参加

15日，市委书记江凌与河南省铁路建设投资集团党委书记、董事长悦国勇一行举行工作会谈。双方就携手推动呼南高铁焦洛平段项目尽快开工和积极拓展土地综合开发、新基建等领域合作达成广泛共识。

江凌对河南铁建投集团长期以来给予洛阳经济社会发展的大力支持表示感谢。他说，深化与河南铁建投集团合作，加快呼南高铁焦洛平段项目建设，对洛阳高质量发展至关重要。希望双方抢抓政策机遇，深化务实合作，加快推进呼南高铁焦洛平段项目前期工作，进一步优化线路和站场布局，倒排时间节点，破解难点堵点，实现工程尽快开工；统筹谋划铁路站场及毗邻区域土地综合开发，完善投资运营模式，支持铁路建设可持续运营，形成铁路建设与城市提质、产业发展的良性互动；积极拓展新基建等领域合作，开放更多应用场景，培育壮大新质生产力，加快塑造高质量发展新动能新优势。

悦国勇表示，多年来，河南铁建投集团与洛阳开展了卓有成效的务实合作，建立了紧密深厚的合作关系。河南铁建投集团将充分发挥铁路投资建设主力军作用，更好服务和融入洛阳经济社会发展大局，加大呼南高铁焦洛平段项目推进力度，拓宽合作领域，提升合作水平，共享改革发展新机遇，共创互利合作新未来。

河南铁建投集团总经理孙伟良，洛阳市领导徐衣显、孙延文、张玉杰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)