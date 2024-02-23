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洛阳市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 11:14

市委常委会召开会议
研究整治群众身边不正之风和腐败问题、
“扫黄打非”、法治政府建设等工作
江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

　　15日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和中央、省有关会议要求，研究集中整治群众身边不正之风和腐败问题、“扫黄打非”、法治政府建设等工作。

　　市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

　　会议传达学习了中央纪委国家监委、省纪委监委关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治动员部署会精神，研究我市贯彻落实意见。会议指出，整治群众身边不正之风和腐败问题，是以习近平同志为核心的党中央部署的重大任务。各级各有关部门要提升政治站位，站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，坚决纠治作风领域顽瘴痼疾，以实际成效回应群众期盼。各县区和行业主管部门要切实担起责任，各级纪检监察部门要积极主动作为，努力形成工作合力。要聚焦乡村振兴、教育、医疗、养老社保、黑恶势力及背后“保护伞”、耕地保护、生态环保等群众反映强烈的领域，紧密结合洛阳实际，深入梳理问题，选准“小切口”，精准建清单，从严查处一批“蝇贪蚁腐”问题，让人民群众深切感受到全面从严治党就在身边、正风肃纪反腐就在身边。要把开展集中整治与推进市委“三项重点工作”、整治形式主义为基层减负等结合起来，为开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障。

　　会议传达学习全国、全省“扫黄打非”工作会议精神，研究全市“扫黄打非”工作。会议强调，要提高站位，准确把握“扫黄打非”工作面临的新形势新任务，完善“扫黄打非”工作机制，抓好重点领域和关键环节工作，及时纠正苗头性问题，把“扫黄打非”各项任务落到实处。要严厉打击各类非法出版传播活动，净化网络空间，全力护助未成年人健康成长，持续营造风清气正的文化环境。

　　会议听取了全市法治政府建设情况汇报。会议强调，法治政府建设是依法治市的重点任务，对推进治理体系和治理能力现代化具有重要作用。要深入细致研究工作，通过剖析典型案例，把情况摸清、把问题找准，增强工作的针对性实效性，集中解决一批突出问题。要抓好基层政府法治建设，持续改进作风，加快形成风清气正的政治生态。

　　会议传达学习了习近平总书记在会见马英九一行时的重要讲话精神，对进一步做好对台工作提出要求。

　　市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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