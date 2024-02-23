洛阳市委常委会召开扩大会议

15日，市委常委会召开扩大会议，深入学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示，认真落实中央关于在全党开展党纪学习教育的通知和中央党的建设工作领导小组会议、省委常委会扩大会议精神，研究部署全市党纪学习教育工作。

市委常委会召开扩大会议

深入学习习近平总书记重要指示

研究部署全市党纪学习教育工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

15日，市委常委会召开扩大会议，深入学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示，认真落实中央关于在全党开展党纪学习教育的通知和中央党的建设工作领导小组会议、省委常委会扩大会议精神，研究部署全市党纪学习教育工作。

市委书记江凌主持会议并讲话，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议指出，开展党纪学习教育是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把纪律挺在前面，将纪律建设纳入新时代党的建设总体布局，坚持不懈用严明的纪律管党治党，从根本上扭转了管党治党宽松软的状况，为党和国家事业发展提供了坚强纪律保障。习近平总书记多次就开展党纪学习教育作出重要指示，为我们开展党纪学习教育提供了根本遵循。要深刻认识开展党纪学习教育是加强党的政治建设、坚定做到“两个维护”的重要举措，是坚持严的基调、纵深推进全面从严治党的重要举措，是强化纪律作风保障、加快推进现代化建设的重要举措，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，高质量开展党纪学习教育，推动全面从严治党向纵深发展，推动现代化洛阳建设取得新的更大成效。

会议审议通过了《关于在全市党员中开展党纪学习教育的工作方案》。会议强调，开展党纪学习教育，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦解决一些党员干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题，组织党员干部认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，做到学纪、知纪、明纪、守纪，搞清楚党的纪律规矩是什么，弄明白能干什么、不能干什么，把遵规守纪刻印在心，内化为日用而不觉的言行准则，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当。

会议指出，要认真学好《条例》，坚持以个人自学为主，引导党员干部在通读研读原文上下功夫，通过读书班、中心组集体学习、交流研讨等方式提升学习质效，统筹抓好基层党组织学习教育，推动《条例》入脑入心。要抓好警示教育，选好警示案例，组织好廉政谈话，有效提升警示教育针对性，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。要抓好解读培训，把学习《条例》作为各级党校(行政学院)培训的基础课，认真学习权威媒体刊发的《条例》解读文章，推动纪律培训走深走实。要抓好对照检视，对照《条例》各项规定，实事求是查摆自身不足，切实抓好整改落实，推动党内政治生活严起来实起来。

会议强调，要切实加强组织领导，全市党纪学习教育在市委统一领导下进行，市委党的建设工作领导小组加强统筹协调，各级党委(党组)主要负责同志亲自谋划指挥，班子成员落实“一岗双责”，将党纪学习教育开展情况作为巡察监督重要内容，推动党纪学习教育取得扎实成效。要防止形式主义，不折不扣落实中央和省委要求，坚持问题导向，做实规定动作，确保党纪学习教育的政治性和严肃性。要注重统筹结合，把开展党纪学习教育同落实党中央和省委部署要求、抓好市委“三项重点工作”紧密结合起来，坚持两手抓、两促进，把党纪学习教育成效转化为现代化洛阳建设的实际成效。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊）