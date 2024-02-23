洛阳召开黄河流域水生态环境突出问题整改推进会

15日，我市召开黄河流域水生态环境突出问题整改推进会，通报整改落实情况，安排部署下步工作，以更坚决的态度、更有力的措施、更务实的作风推动水生态环境质量持续好转，着力厚植生态优势，不断提升城市可持续发展能力和综合竞争力。

我市召开黄河流域水生态环境突出问题整改推进会

江凌、徐衣显出席

15日，我市召开黄河流域水生态环境突出问题整改推进会，通报整改落实情况，安排部署下步工作，以更坚决的态度、更有力的措施、更务实的作风推动水生态环境质量持续好转，着力厚植生态优势，不断提升城市可持续发展能力和综合竞争力。

市委书记江凌、市长徐衣显出席会议并讲话。

会议指出，今年是黄河流域生态保护和高质量发展战略实施五周年，也是黄河保护法颁布施行一周年。加强黄河流域生态保护、持续提升流域水环境质量，责任重大，意义重大。要深入贯彻落实习近平生态文明思想，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，时刻牢记“国之大者”，坚决扛稳政治责任，切实把黄河流域生态保护作为重大政治任务、重大发展问题和重大民生工程，盯紧抓牢水生态环境突出问题整改工作，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

会议强调，要对照问题清单，压紧压实责任，坚决有力推动问题整改，对能立行立改的要立即整改到位，对需要一定周期整改的要限时整改到位，对存在的违纪违法行为要启动问责调查程序，确保按时保质整改清零、取得实效。要举一反三全面开展排查整治，对生态环境突出问题做到心中有数，加快补齐城乡生活污水收集和处理设施短板，合理规划改造雨污管网，加快推进超负荷运行污水处理厂提标治理，加快在建新建污水处理厂建设进度，着力提升污水收集处理能力，确保污水处理设施正常运行和达标排放，实现“清水入黄河”。要建立健全生态环境长效监管机制，理顺工作职责，压实部门责任，加大投入力度，严格执法监管，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断提高生态环境治理能力，以生态环境高水平保护支撑经济社会高质量发展。

张玉杰、陈功、李新红、牛刚、李刚、仝宇鹏、何武周、赵振峰、余杰等参加。 (洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)