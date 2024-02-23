洛阳市委召开专题会议 研究关林、洛南里坊、老城古城等片区提升工作

11日，市委召开专题会议，研究“1+3”高品质古都文化体验区涉及的关林片区城市更新、隋唐洛阳城洛南里坊区“四横一纵”道路提升、老城古城片区“一横三纵”城市肌理保护提升等项目规划设计方案。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究关林、洛南里坊、老城古城等片区提升工作

江凌主持 徐衣显参加

11日，市委召开专题会议，研究“1+3”高品质古都文化体验区涉及的关林片区城市更新、隋唐洛阳城洛南里坊区“四横一纵”道路提升、老城古城片区“一横三纵”城市肌理保护提升等项目规划设计方案。市委书记江凌主持会议。

会议听取关林片区城市更新及关林景区周边改造提升规划方案。会议指出，进入新发展阶段，城市更新的取向和方式发生了根本性变化。特色场景建设对吸引消费打卡、发展城市经济和新文旅产业具有重要意义。要准确把握城市更新的新趋势、新理念、新取向、新方式，深入挖掘关林景区和关公文化价值，通过片区整体提升，营造全新场景，完善配套服务，推动洛阳新文旅持续出圈。要持续转变思维理念，深化街区肌理尺度、建筑整体风貌研究，通过变化的建筑退线、错落的肌理格局，营造更丰富、更灵动、有层次、可亲近的体验场景和整体氛围。要坚持运营前置，在街区和建筑设计中，更加注重营造特色场景、优化动线设计、植入年轻化消费业态，把关林片区打造成充满烟火气、市井味的特色街区。

洛龙区拟对里坊区建春门大街、教坊街、菏泽寺街、永通门大街和右掖门大街等“四横一纵”道路实施微改造提升，更好展示里坊区肌理格局，助推天街十二坊项目建设运营。会议听取相关设计方案汇报，指出要强化系统思维，把“四横一纵”道路提升与恢复古都历史中轴线、保持天街完整性、展示里坊格局、保障周边群众交通疏解等统筹起来，科学确定道路走向、宽度、材质，优化建设时序，提升通行效率，为天街十二坊新文旅产业运营提供更有利条件。

老城区正在对老城古城片区街巷和院落资源进行深度梳理，以“一横三纵”城市肌理保护提升工程为抓手，推动金元古城与洛邑古城有效连通，打造更具特色的沉浸式古都文化打卡地。会议强调，老城历史文化街区是游客感受古都韵味的重要窗口。要注重体现多样性，把握建筑风貌、建筑形制、建筑色彩、历史脉络的多样性，全面展示古城历史演变过程，更好留下老城记忆，留住别样乡愁。要注重统筹线和面，提升“一横三纵”线性肌理，注重盘活院落资源、丰富院落设计、留足公共空间，实现“一街一业态、一院一场景”。要注重模式创新，在投融资模式研究上下功夫，做好项目包装策划，强化运营思维，引入社会资本，把古城格局展示出来，把体验式消费植入进去，持续推进景区游向城市游转变，更好把文化资源优势转化为发展优势。

徐衣显、王军、张玉杰、徐超文、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)