快报名！“洛阳球王”乒乓球争霸赛火热进行中……

日前，第41届中国洛阳牡丹文化节开幕，一年一度的赏花盛会伴明媚春光向八方游客发出邀请函。迎着牡丹花香，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛正在如火如荼地举行。

“国球”与“国色”，一动一静，一同添彩四月洛阳，绽放别样光彩。

体育惠民 掀起全民健身新热潮

2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会主办，洛阳市全民健身中心、各县区教育体育局、洛阳市乒乓球协会、洛阳网承办，各县区乒乓球协会协办，是落实市委关于广泛开展社区体育活动的指示精神、推进“国球进社区”等相关要求的重要举措，也是展示洛阳现代化城市建设成果和发展成就的舞台，向外界传达着洛阳与时俱进的城市形象。

比赛共分为四个赛季，每个赛季均设周海选赛、赛季决赛、年底设置一场年终总决赛。目前，第一赛季赛程已过半。

此次大赛，不仅满足了广大乒乓球爱好者“周周有赛事”“周周有球看”的需求，更为全民健身的正能量城市新篇增光添彩。

不同职业、年龄、性别的选手在各自赛区互相“切磋”球技，每一个精准的发球、凌厉的扣杀、巧妙的防守都彰显着选手的韧性与技术水平，承载着选手饱满的竞技热情。

以"球"为媒 跑出文体旅融合加速度

洛阳是国务院公布的首批历史文化名城，也是全省唯一的国家体育消费试点城市、全国首批全民运动健身模范市。

近年，洛阳坚持以“体”促“旅”、以“体”彰“文”、以“体”兴“业”、以“体”惠“民”，全力促进文体旅深度融合，为城市高质量发展注入源源不断的创新活力。

当“国球盛宴”与“赏花盛会”相遇，二者双向引流、彼此成就，共筑城市IP，增加城市“引力”。

“我一直喜欢打乒乓球，这次来洛阳赏牡丹，刚好发现有比赛就报名了，认识了不少朋友，感觉旅程更加充实。”来自郑州的选手刘先生说。

以城市为背景，以球桌为舞台，展示洛阳昂扬的体育精神、亮丽的体育风采。欢迎全国各地球友踊跃报名参与，共逐荣誉桂冠，共筑竞技华章。

大赛进行中 赶快报名参与吧

“洛阳球王”乒乓球争霸赛，全年共分4个赛季，每个赛季均设周海选赛、赛季决赛，年底设置1场年终总决赛。

本次赛事不限区域，参赛人员可根据周赛时间表，任选一站周海选赛报名参与，具体情况可咨询各赛区报名联系人。

【报名时间】

即日起开始报名

【报名方式】

电话咨询报名

2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛周海选赛各县区报名联系人

【比赛时间】

2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛周海选赛各县区比赛时间安排

【奖项设置】

周海选赛

各组别仅录取前3名

颁发获奖证书

季度决赛

各组别均录取前8名

颁发奖牌及奖金

第一名：奖金2000元

第二名：奖金1500元

第三名：奖金1000元

第四名：奖金800元

第五名：奖金600元

第六名：奖金500元

第七名：奖金400元

第八名：奖金300元

年终总决赛

各组别均录取前3名

颁发奖牌及奖金

第一名：奖金10000元

第二名：奖金5000元

第三名：奖金3000元

【竞赛项目】

1.青少组混合单打(18岁以下，含18岁，2006年1月1日-2024年12月31日出生)；

2.青壮组混合单打(19岁-45岁，1979年1月1日-2005年12月31日出生)；

3.长青组混合单打(46岁-65岁，1959年1月1日-1978年12月31日)。

【竞赛办法】

1.比赛执行中国乒协最新审定的《乒乓球竞赛规则》；

2.比赛使用中国乒协批准的比赛用球；

3.运动员服装颜色不得为白色；

4.周海选赛均采用三局二胜，11分制；

5.赛季决赛采取第一阶段小组循环赛，三局两胜，11分制。第二阶段淘汰赛(加附加赛)进入八进四时开始采取五局三胜，11分制；

6.年终总决赛均采取五局三胜，11分制；

7.参加周海选赛获得前3名的运动员可晋级参加赛季决赛，但不得参加本赛季内举办的其他任何一站周海选赛；

8.参加赛季决赛获得前8名的运动员可晋级参加年终总决赛，但不得参加本年度内举办的其他任何一站周海选赛及赛季决赛。

本赛事最终解释权归主办方所有

（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸）