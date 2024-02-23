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江凌到宜阳县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 08:23

江凌在宜阳县调研时强调
做强航空装备产业 推进城乡融合发展
奋力在全市大局中展现更大担当作为　　

　　昨日，市委书记江凌到宜阳县调研产业发展、乡村振兴等工作，强调要主动对接融入大市区，突出做强航空装备产业，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，奋力在全市大局中展现更大担当作为。

　　航空装备是产业发展的重要风口。近年，宜阳承接产业转移，强化精准招商，汇聚了一批航空装备领域“专精特新”企业。江凌先后深入迈格镁业、欣锐特航空、信德科技等企业，察看研发制造流程，询问产业链配套情况。他指出，科技型中小企业是最具创新活力的企业群体，也是产业发展的主力军和蓄水池。要聚焦做强航空装备主导产业，发挥龙头企业引领作用，加大科技型企业引育力度，提高关键核心技术自主创新能力，完善产业投融资模式，优化人才发展环境，全力支持创新能力强、专业水平高、成长性好的科技型中小企业迅速发展壮大，加快形成具有竞争力的产业集群。嘉维轴承公司重点研发生产风电轴承等大型轴承装备，江凌鼓励企业抢抓国家推动大规模设备更新政策机遇，按照新型工业化的要求，加快推动技术改造和设备更新，不断提升高端化、智能化、绿色化发展水平。

　　阳春时节，宜阳乡村一派生机盎然。锦屏镇杏花村引入火车主题餐厅、特色窑洞民宿等休闲业态，乡村运营风生水起。江凌对当地创新运营模式，实现村集体、投资者和运营商多方共赢的做法给予肯定。他指出，要坚持集中连片发展特色产业、推进乡村建设，注重以市场思维盘活乡村资源，算好投资收益账，不能造盆景、搞花架子，也不能超越发展阶段盲目举债搞建设。赵保镇依托红色文化和中药材种植优势，打造了“红赵保中医文化研学基地”。江凌察看服务设施、特色研学课程等，鼓励当地立足特色资源，发展农文旅融合新业态，激发乡村振兴活力。香鹿山镇香泉村乡里中心通过市场运营、积分管理，不仅实现了服务功能的良性发展，而且有效提升了乡村治理水平。江凌指出，乡里中心要重点围绕“一老一小”群体，办好养老、托幼服务，积极探索准市场化的经营模式，实现服务功能常态长效运营，不断增强群众获得感幸福感。

　　产业振兴是富民增收的关键。在宜阳双椒融合产业园，江凌听取高标准农田和故县水库灌区建设情况汇报，了解辣椒花椒产业布局，指出要大力推广椒麦轮作套种模式和现代智慧农业生产方式，打造种植、加工、储藏、交易全产业链，不断增强洛阳特色农产品的市场话语权。在韩城镇西关肉牛养殖基地，江凌看规模、问效益，与养殖户深入交流，指出要加强政策扶持，统筹做好金融、保险等服务保障，推动养殖业扩群增量、提质增效。柳泉镇国昕中药材公司致力于道地药材种苗繁育、分拣加工和中药小分子产品的研发生产，江凌鼓励企业扩大标准化种植规模，拉长深加工产业链条，积极联农带农，促进群众增收，为巩固脱贫成果、推进乡村振兴贡献力量。

　　调研中，江凌还察看了皮划艇激流回旋训练基地，鼓励当地大力培育体育产业、赛事经济，加快文体旅深度融合发展，真正变赛事流量为消费增量。

　　王军、祁建峰等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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