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二里头夏都遗址保护与传承创新中心揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 08:16

　　近日，二里头夏都遗址保护与传承创新中心在二里头夏都遗址博物馆揭牌。

　　该中心由二里头夏都遗址博物馆与洛阳师范学院合作共建，双方将整合平台、资源优势，立足洛阳历史文化遗产，在二里头遗址保护利用和博物馆创新发展、人才培养、重点实验室建设、科技成果转化等方面开展深度合作，全力推进二里头遗址保护与利用理论创新。

　　签约双方负责人表示，二里头夏都遗址博物馆与洛阳师范学院共建二里头夏都遗址保护与传承创新中心，实现了文物、文化资源与文博人才、科技创新人才的强强联合，促进了文博事业与高等教育事业融合发展，将进一步助力洛阳高质量打造“五大都城遗址博物馆群”。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 刘宇航)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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