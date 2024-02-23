洛阳市委常委会召开会议

8日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，研究燃气安全、产业项目建设、“三农”工作和中医药产业发展、信访、机关党的建设等工作。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究燃气安全、产业项目建设、“三农”工作等

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

8日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，研究燃气安全、产业项目建设、“三农”工作和中医药产业发展、信访、机关党的建设等工作。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议指出，要深入学习领会习近平总书记在主持召开中共中央政治局会议，审议《关于二十届中央第二轮巡视情况的综合报告》时的重要讲话精神，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，加强对“一把手”和领导班子的监督，推动全面从严治党向纵深发展。要综合运用好巡视巡察成果，建好问题清单、任务清单、责任清单，强化巡视巡察整改监督，健全制度机制、促进标本兼治，通过高质量整改有效推动高质量发展。

会议深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和关于燃气安全的重要指示精神，传达全省城镇燃气管道设施“带病运行”专项治理工作视频会精神，研究燃气安全工作。会议强调，要压紧压实责任，从严落实行业监管责任、县区属地责任、运营主体法人责任，织密织牢安全生产责任网。要扎实开展专项排查整治，聚焦用气安全、管道安全等重点，找准问题、细化措施，尽快整治到位，提升智慧化监管水平，有效消除风险隐患。要加强用气安全宣传，不断提高群众安全用气意识。

会议深入学习贯彻习近平总书记对“三农”工作作出的重要指示，传达中央、省委农村工作会议精神，研究全市“三农”工作。会议强调，要聚焦富民增收目标，落实好既定工作举措，抓实“4+2”重点工作，推动乡村振兴取得更大成效。要注重连片发展特色产业、推进乡村建设，以点带面、分类施策，引导乡村振兴向集中连片、全域提升转变。要抓好生产组织方式、乡村治理、农村金融等领域改革，不断激发乡村振兴活力。要抓好特色种养、乡村旅游等农业领域招商，认真梳理项目、做好包装策划，通过市场化运营有效增加产业收益。

会议深入学习习近平总书记关于中医药工作的重要论述，传达全省中医药强省建设大会精神，研究全市中医药发展工作。会议强调，要立足洛阳基础优势，紧盯中医药产业发展趋势，找准结合点着力点，在药材种植、深加工、应用等方面下功夫，发挥洛阳正骨、河洛推拿、北京中医药大学东直门医院洛阳医院等品牌效益，推动中医药工作取得新成效。

会议深入学习习近平总书记关于信访工作的重要指示精神，研究全市信访工作。会议强调，要深刻领悟习近平总书记重要指示，把信访工作作为党的群众工作的重要内容，抓好信访突出问题攻坚，落实领导包案责任，深入研究分析，找准症结所在，加强集中攻坚，确保问题得到有效化解。要在源头预防和前端化解上着力，常态化制度化推动“三清两建”、领导干部普遍直接联系群众、领导下访接访，夯实基层治理基础。

会议听取“大攻坚、见实效、建新功”行动产业类重点项目进展情况汇报。会议强调，扎实抓好重点产业项目建设，对有效应对下行压力、推动转型发展、重塑产业格局具有重要意义。要聚焦产业龙头项目、高成长性项目，把项目建设与做大龙头企业结合起来，加强向上沟通，争取政策支持，优化服务环境，有效破解难题，确保项目建设取得实效，培育更多百亿级企业，做大做强优势产业链条，持续巩固良好发展态势。

会议传达中央和国家机关、全省机关党的工作暨纪检工作会议精神，研究我市贯彻落实意见。会议指出，要增强机关党建工作针对性，聚焦突出问题、薄弱环节，转变思维理念、创新工作方法，更好服务现代化洛阳建设。要建强机关纪检监察力量，立足抓早抓小抓常，持续营造良好政治生态。要力戒形式主义、官僚主义，以良好作风保障市委部署要求落实落细。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)