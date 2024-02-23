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江凌到洛宁县调研乡村振兴、产业发展等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.08 08:21

江凌在洛宁县调研时强调
坚持富民导向发展特色产业
加快推进乡村全面振兴　　

　　昨日，市委书记江凌到洛宁县调研乡村振兴、产业发展等工作，强调要坚持富民导向，发挥独特资源优势，因地制宜发展壮大特色产业，加快推动乡村全面振兴和县域经济高质量发展，实现生态美、产业兴、百姓富。

　　三环华兰木业依托洛宁丰富的林木资源，形成了从板材加工到品质家居设计生产的全产业链。江凌指出，要树立绿色发展、可持续发展理念，立足生态资源承载力，坚持规模质量并重，提升设计水平，推出更多绿色、环保、时尚的家居产品，着力实现生态产业化、产业生态化。千翼食品公司专注于休闲零食行业。江凌指出，要把准市场偏好，加强产品研发，保障食品安全，乘势而上推动休闲食品产业特色化、标准化、规模化发展。在华雒康润药业、蓝斯利中药材提取物深加工项目一线，江凌鼓励企业坚持创新引领，运用现代科技，做好产品研发，不断延伸产业链、提升价值链、打造供应链，不断做大中药材和生物医药产业。

　　洛宁特色农业品类丰富。在东宋镇，锦绣渡洋乡村振兴示范区以万亩“瑞香红”苹果基地为核心，打造了融合多元业态的农业主题公园。江凌详细了解矮砧密植种植技术和智慧果园管理模式，指出要善于用抓工业的理念发展现代农业，加大新品种、新技术、新模式的推广应用力度，不断提高农业质量效益；要完善联农带农机制，把更多岗位和收益留给农民，着力实现共同富裕。洛宁是全国最大的文玩核桃原产地，江凌来到官庄塬文玩核桃交易中心，察看文玩核桃加工、直播带货等情况。他指出，要把握洛阳新文旅“出圈”契机和文玩消费群体年轻化趋势，做强深加工，提高附加值，拓展线上线下销售渠道，加快一二三产业融合发展，努力把小核桃做成大产业。在底张乡烟叶综合体项目现场，江凌察看育苗基地和智能炕房，了解烟叶产业发展情况，指出要一手抓专业合作社建设，一手抓产业设施配套，持续做优做强烟叶富民产业。

　　底张乡中高村是革命烈士李翔梧的故乡。江凌走进李翔梧革命事迹展览馆，缅怀先烈，致敬英雄，勉励大家赓续红色血脉、传承奋斗精神，在新的赶考之路上向历史和人民交出新的优异答卷。中高村高标准建设片区级乡里中心，红色研学、乡村食堂、便民超市等服务业态实现良性运营。江凌指出，要根据群众实际需求，合理设置服务功能，把公益性服务与经营性项目有机结合起来，着力实现乡里中心可持续运营。

　　洛宁山水田园秀美，生态资源富集。在熊耳山下、洛水河畔，兴华镇发挥生态优势，吸引乡贤创业，打造“禹门听涛”农业综合体，成为乡村旅游的热门打卡地。江凌实地察看休闲农业业态，与基层干部、创业乡贤深入交流，对当地因地制宜探索农文旅融合发展新路子给予肯定。他指出，乡村振兴是篇“大文章”，县乡两级特别是乡镇干部要把乡村振兴作为主责主业，扑下身子、沉下心来，认真梳理乡村资源禀赋，加快种植结构调整，支持乡贤返乡创业，大力发展多种经营，一年接着一年干，持之以恒抓下去，逐步实现乡村产业发展、乡村建设、乡村治理的全面升级，更好造福农民群众。

　　王军、祁建峰、王森、王淑霞等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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