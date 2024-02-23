江凌调研城市提质和文旅融合工作

6日，市委书记江凌深入中心城区部分重点片区和文旅项目，调研城市提质、文旅融合工作，强调要把握新文旅特征，顺应新消费趋势，强化系统观念，盘活闲置资源，以片区为单元整体谋划打造高端化品质化特色街区，加快塑造洛阳城市文旅品牌。

江凌在调研城市提质和文旅融合工作时强调

打造高端化品质化特色街区

加快塑造洛阳城市文旅品牌

6日，市委书记江凌深入中心城区部分重点片区和文旅项目，调研城市提质、文旅融合工作，强调要把握新文旅特征，顺应新消费趋势，强化系统观念，盘活闲置资源，以片区为单元整体谋划打造高端化品质化特色街区，加快塑造洛阳城市文旅品牌。

老城区南关片区与洛邑古城隔路相望，通过引入城市民宿、特色餐饮、文创娱乐等多元业态，打造高品质古都文化体验区。江凌来到南关片区校场里文创园，仔细察看片区规划、建筑风格和业态布局，指出要对标上海新天地石库门街区，注重整体谋划，集中连片打造，进一步强化空间布局的协调性和建筑风貌的整体性，营造高品质消费场景，充分释放洛邑古城引领效应，实现流量变现。随着洛阳文旅持续升温，南关片区民宿如雨后春笋般涌现。江凌指出，要完善城市民宿行业标准和认证评定机制，打造一批有文化、有特色、有格调的城市民宿标杆产品，提升“洛阳宿”城市民宿品牌的吸引力和影响力。

牡丹文化节期间，文旅景区周边通行压力较大。公安交管等部门通过加强指挥疏导、优化车道布局、增设停车泊位等方式提升通行效率。江凌来到九都路与新街交叉口、新街与杏坛路交叉口等点位，察看实时车流人流和通行状况，指出要深入分析车流流向和游客过街需求，有的放矢优化交通组织、车道分布和信号配时，让城市道路更畅通、游客出行更便捷。马路街和周公路是串联丽景门和隋唐洛阳城国家遗址公园宫城区的主要通道。江凌沿街巷步行察看道路改造、街区风貌和业态提升情况，指出要结合旅游动线，加强环境整治，统筹推进线缆入地、店招更新等“微改造”，坚决淘汰低端粗放经营的商业业态，提升洛阳城市形象和文旅消费环境。

隋唐大运河国家文化公园以瀍河为轴线，分为东西两大片区，目前正在紧锣密鼓地开展文旅策划、招商运营等工作。江凌分别察看两个片区业态谋划情况，指出要因地制宜营造错落有致、疏密有度的建筑格局，着重导入沉浸式、年轻化的文旅业态，着力实现同洛邑古城、隋唐大运河文化博物馆联动发展。

洛北城区拥有一批老旧仓库、废旧厂房等资源，区位条件好，开发潜力大。江凌先后来到西工区中储801仓库和原哈斯曼制冷厂地块，察看区域现状，了解项目谋划情况，指出要坚持运营前置，做好科学谋划，积极盘活闲置资源，发展文旅文创、潮玩娱乐等业态，让废旧老厂房变成时尚新地标，为城市经济和文旅产业发展提供更多优质空间载体。

王军、张玉杰、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)