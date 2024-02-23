3日，市委全面依法治市委员会第五次会议暨党政主要负责人现场述法会议召开，深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实党中央、省委决策部署，以党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责为抓手，一体推进法治洛阳、法治政府、法治社会建设，推动全面依法治市工作不断迈上新台阶。

市委全面依法治市委员会第五次会议

暨党政主要负责人现场述法会议召开

江凌讲话 徐衣显、杨骁出席

3日，市委全面依法治市委员会第五次会议暨党政主要负责人现场述法会议召开，深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实党中央、省委决策部署，以党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责为抓手，一体推进法治洛阳、法治政府、法治社会建设，推动全面依法治市工作不断迈上新台阶。

市委书记、市委全面依法治市委员会主任江凌主持会议并讲话。市委副书记、市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁出席会议。

会上，市委依法治市委员会立法、执法、司法、守法普法协调小组分别报告了2023年度工作开展及2024年度工作谋划情况；汝阳县、孟津区、偃师区、市文广旅局、市生态环境局党委(党组)主要负责同志进行现场述法，测评代表对现场述法的党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况进行现场测评。

江凌指出，法治建设是现代化建设的应有之义，是社会治理的有效方式，也是优化营商环境、提升发展质量的重要保障。各地各部门要提升政治站位，扎实做好全面依法治市各项工作，加快建设更高水平的法治洛阳，为推进现代化洛阳建设提供坚强法治保障。

江凌强调，要持续加强党对法治建设的领导，领导干部要带头学好用好习近平法治思想，深入学习《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》《关于进一步加强市县法治建设的意见》，加强对依法治市重点工作的统筹，加强基层法治力量建设，不断提高党员领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。要充分用好地方立法权，坚持开展“小切口”立法，深入开展立法调研，有效把准立法需求，加强立法机制和立法能力建设，真正以良法促进发展、保障善治。要着力推进法治政府建设，把法治政府与法治化营商环境建设结合起来，持续深化行政执法体制改革，提高涉企包容审慎监管执法能力，推动高效政府、廉洁政府、法治政府建设取得更大成效。要深化司法体制综合配套改革，进一步完善监督机制，更好发挥检察机关作用，持续推进司法有效公开，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。要有效开展全民普法，充分用好邻里中心、乡里中心和移动端平台，推动青少年法治教育走深走实，不断提高普法教育针对性实效性，推动办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法成为全体公民的自觉行动。要持续优化县域政法系统政治生态，高度重视政法机关班子建设，推动政法系统干部有序交流，巩固拓展政法队伍教育整顿成果，不断增强为民服务意识，让清风正气更加充盈。

王军、祁建峰、王森、徐超文、陈功、杨劭春、楚国剑、仝宇鹏、何武周、赵振峰、徐哲、封勇等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)