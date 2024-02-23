洛阳与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动

根据省委省政府统一部署，4月3日，我市与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动，集中签约、开工、投产一批重大项目，进一步掀起抓项目、促投资、增动能的热潮，为完成全年目标任务打下坚实基础。市委书记江凌、市长徐衣显参加活动。

我市与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动

全市集中签约开工投产一批重大项目

江凌、徐衣显参加

根据省委省政府统一部署，4月3日，我市与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动，集中签约、开工、投产一批重大项目，进一步掀起抓项目、促投资、增动能的热潮，为完成全年目标任务打下坚实基础。市委书记江凌、市长徐衣显参加活动。

今年以来，全市上下完整准确全面贯彻新发展理念，积极抢抓国家政策机遇，深入践行“项目为王”理念，以“起步就是冲刺、开局就是决战”的竞进姿态，抓前瞻谋划，抓精准招商，抓高效审批，抓调度保障，全力推进“三个一批”项目建设，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系，统筹推进重大基础设施和重点民生项目建设，中州时代、百万吨乙烯、中航光电高端互连科技产业社区、“城市阳台”等一批重大项目建设加快推进，有力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

在“签约一批”活动中，各县区围绕“四新一装备”和优势产业领域，集中签约项目52个，总投资305.3亿元，涵盖先进制造、科技研发、现代物流、数字经济、新文旅等领域。其中，伊川县投资40亿元的压缩空气复合储能项目、涧西区投资15亿元的热塑性复合材料产研融合项目、汝阳县投资12亿元的三屯稻田小镇项目、孟津区投资10亿元的年产5000吨碳化硅材料生产项目、新安县投资8亿元的年产5000吨钛合金制品项目、伊滨区投资7.2亿元的独立储能电站项目、西工区投资5亿元的红山印象数字文旅项目、洛龙区投资1亿元的讯方华为全球云服务中心项目等8个代表性项目在市分会场集中签约。

“开工一批”活动在位于伊川县的洛阳利尔功能材料产业园举行。该园区将新建5个项目，包括年产8500吨碳酸锂项目、年产1万吨纳米硅碳电池负极材料项目、年产15万吨熔融优质复合材料项目、年产1万吨高端锆制品项目和年产3万吨高纯锆复合材料生产线项目，建成投产后可形成50亿元产值，进一步巩固和增强我市在新材料产业领域的优势地位。当日，全市集中开工重点项目72个，总投资204亿元，年度计划投资77.3亿元。

当日上午，我市还举行了“投产一批”观摩活动。在龙鼎铝业年产10万吨电池箔、双零箔项目，江凌、徐衣显等走进车间，察看铝箔铸轧产线和产品展示，详细询问工艺提升、生产能力、市场拓展等情况，鼓励企业坚定不移走高端化、智能化、绿色化发展之路，一手抓电解铝产能有序转移，加快实现降本增效，充分释放产业发展空间；一手抓产业链延伸拓展，加快与风口关联、向风口转型，真正通过腾笼换鸟、延链补链，让传统产业焕发新的生机活力。

根据市委市政府工作部署，针对此次签约、开工、投产的重点项目，各级各部门结合开展“万人助万企”活动，坚持领导分包、专班推进等工作机制，全流程跟踪、全链条服务、全过程保障，确保签约项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效，加快形成更多有效投资量和实物工作量，培育壮大新质生产力，着力塑造高质量发展新动能新优势。

王军、张玉杰、陈功、牛刚、仝宇鹏、赵振峰、余杰等分别参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋)