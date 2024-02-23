洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 16:58

我市与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动
全市集中签约开工投产一批重大项目
江凌、徐衣显参加

　　根据省委省政府统一部署，4月3日，我市与全省同步举行第十二期“三个一批”项目建设活动，集中签约、开工、投产一批重大项目，进一步掀起抓项目、促投资、增动能的热潮，为完成全年目标任务打下坚实基础。市委书记江凌、市长徐衣显参加活动。

　　今年以来，全市上下完整准确全面贯彻新发展理念，积极抢抓国家政策机遇，深入践行“项目为王”理念，以“起步就是冲刺、开局就是决战”的竞进姿态，抓前瞻谋划，抓精准招商，抓高效审批，抓调度保障，全力推进“三个一批”项目建设，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系，统筹推进重大基础设施和重点民生项目建设，中州时代、百万吨乙烯、中航光电高端互连科技产业社区、“城市阳台”等一批重大项目建设加快推进，有力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　在“签约一批”活动中，各县区围绕“四新一装备”和优势产业领域，集中签约项目52个，总投资305.3亿元，涵盖先进制造、科技研发、现代物流、数字经济、新文旅等领域。其中，伊川县投资40亿元的压缩空气复合储能项目、涧西区投资15亿元的热塑性复合材料产研融合项目、汝阳县投资12亿元的三屯稻田小镇项目、孟津区投资10亿元的年产5000吨碳化硅材料生产项目、新安县投资8亿元的年产5000吨钛合金制品项目、伊滨区投资7.2亿元的独立储能电站项目、西工区投资5亿元的红山印象数字文旅项目、洛龙区投资1亿元的讯方华为全球云服务中心项目等8个代表性项目在市分会场集中签约。

　　“开工一批”活动在位于伊川县的洛阳利尔功能材料产业园举行。该园区将新建5个项目，包括年产8500吨碳酸锂项目、年产1万吨纳米硅碳电池负极材料项目、年产15万吨熔融优质复合材料项目、年产1万吨高端锆制品项目和年产3万吨高纯锆复合材料生产线项目，建成投产后可形成50亿元产值，进一步巩固和增强我市在新材料产业领域的优势地位。当日，全市集中开工重点项目72个，总投资204亿元，年度计划投资77.3亿元。

　　当日上午，我市还举行了“投产一批”观摩活动。在龙鼎铝业年产10万吨电池箔、双零箔项目，江凌、徐衣显等走进车间，察看铝箔铸轧产线和产品展示，详细询问工艺提升、生产能力、市场拓展等情况，鼓励企业坚定不移走高端化、智能化、绿色化发展之路，一手抓电解铝产能有序转移，加快实现降本增效，充分释放产业发展空间；一手抓产业链延伸拓展，加快与风口关联、向风口转型，真正通过腾笼换鸟、延链补链，让传统产业焕发新的生机活力。

　　根据市委市政府工作部署，针对此次签约、开工、投产的重点项目，各级各部门结合开展“万人助万企”活动，坚持领导分包、专班推进等工作机制，全流程跟踪、全链条服务、全过程保障，确保签约项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效，加快形成更多有效投资量和实物工作量，培育壮大新质生产力，着力塑造高质量发展新动能新优势。

　　王军、张玉杰、陈功、牛刚、仝宇鹏、赵振峰、余杰等分别参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    手足口病患儿开始多了吗
    手足口病患儿开始多了吗
    手足口病患儿开始多了吗
        每年4月到7月是手足口病高发期，目前病例开始多了吗？要重点注意哪些方面的防护？
  • ·老年人脉压差大要紧吗
  • ·别人春眠不觉晓，我咋夜夜睡不好？
  • ·防感冒、通鼻窍 这样按摩效果好
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 关于2024年清明节放假安排的通知
  • 洛阳举行2024年高质量创建全国文明城...
  • 洛阳今年将新建65个邻里中心 改造提升...
  • 快讯！洛阳72个重点项目集中开工 总投...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究保交楼、...
  • 我市公积金支付首付款首笔业务办结
  • 20余场活动！2024牡丹文化节促消费活...
  • 计划年底前投入试运行！洛阳涧西、涧...
  • 洛阳博物馆“90后”讲解员荣获国家大...
  • 洛阳市城管局：实现7.8万余个停车位管...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市收取网约车GPS服务费是否合规？
    翠云峰森林公园泄洪渠烂尾威胁小区安全
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    老城丽景门

    雨后牡丹

    含苞待放的牡丹

    魅力洛阳夜色美
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605