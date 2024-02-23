出海新通道！洛阳开通跨境电商“1210”保税出口业务

2日，洛报融媒记者从洛阳综合保税区获悉，洛阳市首单跨境电商“1210”保税出口业务近日在此落地，标志着该业务在洛正式开通，“洛阳造”销往全球由此多了新通道。

2日，洛报融媒记者从洛阳综合保税区获悉，洛阳市首单跨境电商“1210”保税出口业务近日在此落地，标志着该业务在洛正式开通，“洛阳造”销往全球由此多了新通道。

经洛阳海关监管，首批货物由河南吉乐富跨境供应链管理有限公司申报，以“跨境电商1210特殊区域销售模式出口”方式在洛阳综保区顺利清关后，发往越南海外仓，后续将由海外仓提货中心根据线上平台订单配送到消费者手中。

“1210”保税出口也称“工厂电商出口”，适用于通过海关特殊监管区域或保税监管场所出口的电商零售商品。该模式可实现入区即退税，具有退税流程简便、周期短、效率高、减轻生产企业经营压力等优势，特别适用于生产制造企业“卖全球”的电商货物。

不仅如此，企业通过“1210”出口的货物，还可以退回保税区进行重新清理、维修、包装后再销售，这将大大节省仓储成本，降低海外库存风险，加快资金回笼，缓解企业现金流压力。

这也是洛阳综保区继于2022年开通“1210”保税进口业务以来，在丰富全市跨境电商业态上实现的又一突破。该业务开通后，洛阳市及周边地区符合条件的外贸企业，后续只需备货在综保区保税仓内，就能将货物运至各大海外仓及终端消费者。

作为连接国内国际“双循环”的重要桥梁和贸易新业态，跨境电商已成为新质生产力赋能对外贸易、推动区域经济高质量发展的新增长点。后续洛阳综保区将加大力度发挥平台功能优势，持续优化通关服务，积极引导洛阳外贸企业运用跨境电商平台拓展海外市场，进一步促进洛阳开放型经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王杰华 张玉书 文/图)