唯有牡丹真国色，花开时节又逢君。昨晚，由河南省政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市政府共同承办的第41届中国洛阳牡丹文化节在上阳宫隆重开幕。“牡丹花开又逢君”开幕晚会于线上线下同步上演，为广大观众呈现了一场古今交融、青春洋溢的沉浸式国潮视听盛宴。

第41届中国洛阳牡丹文化节开幕

“牡丹花开又逢君”开幕晚会于线上线下同步上演

江凌出席 张敏宣布开幕 徐衣显等参加

唯有牡丹真国色，花开时节又逢君。昨晚，由河南省政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市政府共同承办的第41届中国洛阳牡丹文化节在上阳宫隆重开幕。“牡丹花开又逢君”开幕晚会于线上线下同步上演，为广大观众呈现了一场古今交融、青春洋溢的沉浸式国潮视听盛宴。

省委常委、市委书记江凌，副省长张敏，新华社河南分社社长李俊，市长徐衣显，省文旅投资集团总经理李大伟，省文旅厅副厅长周耀霞，正大集团副总裁傅学军，上海亿丰企业集团总裁周岩，杨骁、李保国、孙延文等市级领导，以及重点在洛投资企业、驻洛央省企、高等院校、科研院所、金融机构、文旅企业和社会各界代表等出席开幕式。

张敏宣布第41届中国洛阳牡丹文化节开幕。徐衣显、周耀霞和游客市民代表共同为牡丹画卷“点蕊”。

夜幕降临，洛水之滨的上阳宫流光溢彩、美轮美奂。开幕晚会以恢宏大气的上阳宫唐风建筑群为背景，铺展开历史与现代、古典与青春交相辉映的“神都花事”嘉年华。19时30分许，古典歌舞《花盛洛阳城——清平调·李白》拉开了晚会帷幕。接着，国风少年刘宇的一曲《灿照花海》，倾情演绎了以花传情的浪漫故事。群舞《春日赏花》以刘禹锡的诗词《赏牡丹》为灵感，用舞蹈语言再现“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的盛景。歌曲《花开忘忧》把火红年代的家国情怀与洛阳牡丹的内在气韵相融合，瞬间引发观众的共情与共鸣。舞蹈《簪花仕女》取材于唐代名画《簪花仕女图》，娉婷袅娜的仕女以曼妙舞姿带领观众跨越时空，感受大唐风韵。创意曲艺秀《百戏争春图》在河洛大鼓、流行说唱、传统杂技表演的碰撞中，展现古都洛阳的浓浓烟火气。奇幻文旅AI微电影《锦鲤与花神》借助AI技术，唯美讲述了鲤鱼跃龙门的经典故事与牡丹花神的动人传说。在情景汉服演艺秀《春意绽放》中，身着魏晋、隋唐等不同朝代风格华服的演员依次登台，带领观众感受华夏千年的服章之美。晚会在《盛诗洛阳》的吟诵中落下帷幕。整场演出通过AR技术与实景演艺、线下观演与线上传播相融合，让观众穿越古今，沉浸式感受洛阳这座千年古都、牡丹花城的独特魅力。

据悉，本届牡丹文化节以“牡丹花开又逢君”为主题，认真落实省委、省政府文旅文创融合战略，按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅理念，坚定文化自信，坚持守正创新，精心策划推出“相约神都·漫步花海”沉浸式赏花活动、“国风耀隋唐·盛世满天香”系列活动、东方博物馆之都奇妙游、“青春洛YOUNG 潮享消费”牡丹消费季、中国·洛阳剧本娱乐行业盛典、“中泰一家亲”第二届中泰美学艺术嘉年华、“文话河洛 艺联大湾”美术书画作品交流展等丰富多彩的主体活动，让广大游客特别是青年群体在全新的文旅体验和消费场景中，欣赏牡丹国色，体验国风国潮，领略秀美山水，感受古都魅力，共赴一场春日的心灵之约。

本届牡丹文化节为期15天，节会活动持续至4月15日，赏花活动持续至5月5日。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放，游园赏花正当其时。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 白云飞/文 曾宪平 鲁博 李卫超 董格非/图)