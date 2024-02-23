江凌到嵩县调研产业发展和乡村振兴工作

昨日，市委书记江凌到嵩县调研产业发展和乡村振兴工作，强调要立足南部生态发展区功能定位，统筹好县域发展与富民增收，做优做强中药材和生物医药产业，加快推动乡村特色产业全链条升级，奋力开创乡村振兴新局面，让群众腰包越来越鼓、日子越过越红火。

江凌在嵩县调研时强调

做优做强特色产业 加快促进群众增收

昨日，市委书记江凌到嵩县调研产业发展和乡村振兴工作，强调要立足南部生态发展区功能定位，统筹好县域发展与富民增收，做优做强中药材和生物医药产业，加快推动乡村特色产业全链条升级，奋力开创乡村振兴新局面，让群众腰包越来越鼓、日子越过越红火。

嵩县素有“天然药库”美誉，依托伏牛山良好生态基底，打造了以丹参、柴胡、皂刺为重点的中药材“六朵金花”，当前正联合省科学院建设中原药谷科创园，布局生物医药和大健康产业。江凌走进中原药谷科创园，察看研发平台建设运营，向科研人员了解研究方向、成果转化等情况。他指出，中医药是中华民族的瑰宝。嵩县中药材品质好、药用成分含量高，资源开发潜力大。要遵循中医药和生物医药产业发展规律，把准中原药谷科创园功能定位，立足省科学院科研优势和嵩县道地中药材资源优势，加强中药材种质资源保护利用和良种繁育，打造道地中药材规范化生产基地；建好用好创新平台，加强产学研深度融合，积极运用现代生物技术，协同开展药物研发和应用研究，加快促进成果转化和企业孵化，着力构建生物医药全产业链生态体系。

正值春耕时节，以城关镇叶岭村为中心的万亩丹参基地一派农忙景象。江凌来到农事服务中心，通过物联网平台，察看土壤墒情、生产管理情况，并同干部群众细算收益账，鼓励当地加强政策支持和示范引领，以“三变”改革为抓手，积极推动土地流转，发展适度规模经营，完善社会化服务体系和利益联结机制，在补链条、兴业态、树品牌上持续发力，不断提升中药材产业综合效益。看到乡亲们正在办理“惠农e贷”，江凌上前询问贷款政策、额度和流程，指出要加强农村信用体系建设，广泛开展“信用村”“信用户”评定，因地制宜创新金融产品，为群众发展特色产业注入金融“活水”。江凌还深入乡里中心，了解公共服务、乡村治理等情况，勉励基层党员干部坚持公道正派，树牢群众观点，全心全意为群众谋利益，用实干和奉献赢得群众信任。

食用菌是嵩县重点发展的乡村特色产业。崧田农业公司采用立体种植、智能温控等技术，实现双孢菇工厂化生产，产品在国内高端市场和国际市场上供不应求。江凌指出，要始终坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，大力发展现代特色农业产业，强化科技支撑，健全经营体系，做大产业规模，真正种出好产品、提高附加值、卖上好价钱，带动更多群众增收致富。

王军、祁建峰等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)