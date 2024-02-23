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他曾是洛阳花下客（请宋朝诗人来赏花）

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.04.01 08:14

　　编者按 现代人总想穿越回古代，比如宋朝。若真有这等美事，牡丹花开时节，宋朝的诗人们一定也想来如今的洛阳过把瘾。外地的可以坐高铁来，而在洛阳做官、编书、隐居的，乘地铁就能把牡丹园逛遍，顺便体验牡丹专列，错过今天，还有明天。现在花期比宋朝的长很多，叫他们看个够！

　　穿越不易，名额有限，邀请谁好呢？“请宋朝诗人来赏花”系列即日开说，看看哪位更花痴。

　　邀请宋朝诗人来洛赏花，首先考虑一下欧阳修吧！在隋唐城遗址植物园里，有一座欧阳修雕像，“欧阳修”捉着毛笔，八成是在写《洛阳牡丹记》——这是我国最早的一部牡丹专著，也是欧阳修在洛为官三载留给咱们最好的礼物。凭这个，能换一张来洛阳赏花的“穿越门票”吧？

　　他在洛阳四度春

　　花开啦！走，看花去！在洛阳，各种花都有名字，唯有牡丹就叫花，说花开了，都知道是牡丹开了；说看花去，都知道是去看牡丹。大约一千年前，欧阳修就发现了：洛阳人不稀罕别的花，认为“天下真花独牡丹”。

　　天圣八年(公元1030年)三月，24岁的欧阳修中进士甲科，次年到洛阳任西京留守推官，从此与牡丹结缘。

　　前任西京留守李迪是个有心人，开了给京城进贡洛阳牡丹鲜切花的先河。从洛阳到东京有六个驿站，派一名武官骑上驿马，一昼夜就把花送到了。马上绑竹笼，笼中装牡丹，以菜叶塞实，便不怕颠簸。再用蜡封花蒂，花便数日不落，“所进不过姚黄、魏花三数朵”，宋仁宗十分喜欢，收到花就往头上插，高兴了还赐大臣一朵戴戴。欧阳修头年参加殿试想必见过，这下要去洛阳做官，可以好好欣赏洛阳花了。

　　天圣九年(公元1031年)三月，欧阳修到洛阳时花事将尽，他在“洛浦见花落，曾作悲歌歌落花”，不甘心的他四处寻找，“伊川洛浦寻芳遍，魏紫姚黄照眼明”，终于见到好花，他干脆“醉不还家伴花寝”。这是他在洛阳的第一个春天，与花相伴的时日虽不多，但无比陶醉。

　　新任西京留守钱惟演“乐士喜文学”，幕府多名士，欧阳修在此结识了尹洙、梅尧臣、苏舜钦等一众文章知己。钱惟演不让琐碎的小吏事务烦扰欧阳修，为他提供了良好的物质条件和闲暇时间，使他得以与友人畅快交游，赋诗为文。转眼来到第二个春天，好友结伴游嵩山，欧阳修生生错过花期，待回到洛阳，一朵也不及见。

　　第三个春天快来了，正月，欧阳修到随州探望叔父，返回途中他“归心随北雁，先向洛阳家”，到家就能携爱妻一同赏花了，想想就开心。谁料“去时柳陌东风高，……归来落尽李与桃。残花不共一日看，东风送哭声嗷嗷。洛池不见青春色，白杨但有风萧萧”，结婚才两年，胥夫人竟撒手人寰。此时已是“姚黄魏紫开次第，不觉成恨俱零凋”，欧阳修无暇亦无心赏花。

　　公元1034年，第四个春天，花刚开，欧阳修任期已满，未到盛花期，便解职离洛。

　　他对牡丹用情深

　　如果错过便错过，就算不上花痴了。即便“未尝见其极盛时”，欧阳修也是“目之所瞩，已不胜其丽”，加上他还有个花痴上司，难免受到影响。

　　一次，欧阳修到双桂楼拜谒钱惟演，见座位后面立着一个小屏风，上面写满小字。钱惟演说自己“欲作《花品》，此是牡丹名，凡九十馀种”。欧阳修当时来不及细读那些花名，回头自己出去考察，不过发现三十几种，钱惟演是从哪儿得来那么多花名的呢？可惜公元1034年秋天，钱惟演就病故了，答案无从知晓。

　　钱惟演没写成《花品》，而欧阳修写成了《洛阳牡丹记》。在洛阳那几年，他发现一到春天，洛阳城里不分贵贱人人簪花，就连挑担子出力的人也要戴一朵牡丹。花开时节，人们都去赏花，那时知名的赏花处有“月陂堤、张家园、棠棣坊、长寿寺东街与郭令宅”。

　　花太美，洛阳人爱花的心太痴，欧阳修大受震撼，他遍访民间花圃、花农，了解牡丹的栽培历史、种植技术、品种、花期、命名原则及赏花习俗。

　　有人看花，自然有人卖花，种花，春初便有洛阳人去寿安山砍牡丹苗到城里卖，到了秋天再嫁接。嫁接牡丹需要专业的接花工，当时有名的接花工人称“门园子”，有钱人家都请他去接花。接一头姚黄五千钱，秋天立合同，到来年春天见到花开再兑现。

　　洛阳人太爱牡丹，不欲外传，权贵之家出重金买接头，有人竟用开水烫烫再出手。欧阳修不知要花多少工夫，才问得出如此隐秘的细节。他还仔细采访记录了牡丹如何嫁接，培土，浇水，保花，剪枝，除虫……以至于这本书也成了农学名著。

　　离开洛阳后，欧阳修从更宏观的视角看洛阳牡丹，得出结论：“牡丹……出洛阳者，今为天下第一。”

　　“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”“曾是洛阳花下客，野芳虽晚不须嗟”“直须看尽洛城花，始共春风容易别”……因对牡丹用情深，欧阳修还被尊为“牡丹花神”。要是请这位花神来赏花，不知他还能写出怎样的诗篇！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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