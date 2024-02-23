江凌与行业协会商会代表座谈交流

3月30日，市委书记江凌与我市行业协会商会代表座谈交流，听取大家对加强商协会建设的意见建议，推动商协会高质量发展，助力现代化洛阳建设。

推动商协会高质量发展

助力现代化洛阳建设

江凌与我市行业协会商会代表座谈交流

3月30日，市委书记江凌与我市行业协会商会代表座谈交流，听取大家对加强商协会建设的意见建议，推动商协会高质量发展，助力现代化洛阳建设。

座谈会上，洛阳市总商会、洛阳市旅游住宿业协会、洛阳市平台经济协会、洛阳机器人及智能装备产业协会、河南省高新技术产业协(商)会、洛阳市青年企业家协会、洛阳市专精特新企业发展协会、洛阳市河北商会、洛阳市乡村民宿发展促进会、洛阳市餐饮与饭店行业协会、洛阳市南阳商会等商协会组织负责人先后发言，分析行业发展形势，提出意见建议。江凌认真听取发言，与大家深入交流，代表市委市政府对全市商协会为洛阳发展作出的贡献表示感谢。

江凌指出，商协会承担着服务企业发展、反映行业诉求、加强行业自律的重要职责，是联系政府、企业、市场的桥梁纽带，在促进产业发展、激活民营经济、做好社会治理等方面具有不可替代的特殊作用。商协会的活跃程度，是一个地区现代化经济发展水平的重点体现。各级各有关部门要提升站位，深刻认识商协会的重要作用，高质量抓好各类商协会建设，推动商协会更好发挥作用，为洛阳发展注入新动力新动能。

江凌强调，要扎实抓好商协会建设，强化“去行政化”理念，立足民营经济发展和洛阳优势领域，从行业和企业实际需求出发，有序有效抓好商协会组织建设。要充分发挥商协会作用，及时收集企业问题，组织开展交流协作活动，加大惠企政策宣讲力度，将商协会建设成政企沟通的桥梁、促进合作的纽带和服务企业的平台。要有效推动商协会运转，充分发挥市总商会牵头抓总、统筹协调作用，建强商协会秘书处，根据企业需求做强会务机构，组织行业内企业开展对内对外交流合作，推动商协会实现可持续健康发展。要加强对商协会的领导，加强政治引领，加强监督规范，加强职能建设，为商协会高质量发展创造良好环境。

王军、韩治群等参加座谈。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 赵晨熹）