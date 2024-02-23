洛阳市委召开专题会议 研究航班航线优化和人口发展工作

29日，市委召开专题会议，研究我市航班航线优化和人口发展工作。市委书记江凌主持会议。 市委召开专题会议

研究我市航班航线优化和人口发展工作

江凌主持 徐衣显参加 29日，市委召开专题会议，研究我市航班航线优化和人口发展工作。市委书记江凌主持会议。 会议听取了我市航班航线运营情况、存在问题和下步优化工作汇报。会议指出，提高航班航线服务质量，对洛阳完善城市功能具有重要意义。要转变思维理念，准确把握航空运输未来发展趋势，立足洛阳经济社会发展需求，依托大数据等技术，做好结构性数据分析，精准优化现有航班航线，给市民游客提供更便利、更舒适的出行体验。要优化运营模式，理顺政府、洛阳机场公司、航空公司关系，更好发挥洛阳机场公司主观能动性，加密重要文旅客源地、商务关系密切城市间的航班，实现综合效益最大化。 会议听取了设计单位关于洛阳人口城镇化发展战略研究的汇报。会议指出，进入新发展阶段，人口已成为高质量发展的重要竞争力。要深入研究工作，通过深入调研、翔实数据、科学分析，找准洛阳人口演变的规律和趋势，准确把握这种趋势变化对经济社会发展带来的影响，为党委政府科学决策提供有力支撑。要把准未来变量因素，充分考虑洛阳近年来积极培育风口产业、高效配置创新资源、文旅市场火爆出圈等发展变量带来的积极影响，增强高质量做好人口工作的针对性实效性。要持续优化新时代人口发展战略，站位全国大局，拓宽视野格局，学习借鉴先行地区采取的有效措施，从政策调整、环境重塑、产业支撑等方面入手，多措并举吸引更多外来人口特别是年轻人口，努力做大人口规模、优化人口结构，不断提升洛阳人口竞争力，牢牢掌握高质量发展和新一轮区域竞争的战略主动。 徐衣显、张玉杰、王国辉、楚国剑等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)