28日，全市中小学校长座谈会召开，听取关于推动教育高质量发展的意见建议，着力加强校长队伍建设，努力办好人民满意的教育。市委书记江凌主持座谈会并讲话。市长徐衣显对做好教育工作提出具体意见。

全市中小学校长座谈会召开

江凌讲话 徐衣显参加

28日，全市中小学校长座谈会召开，听取关于推动教育高质量发展的意见建议，着力加强校长队伍建设，努力办好人民满意的教育。市委书记江凌主持座谈会并讲话。市长徐衣显对做好教育工作提出具体意见。

会上，马斌伟、吕霞志、陈向芳、贾丽静、马红娟、白帆、郭异斐、宋富有、聂建萍、徐英强等10名中小学校长先后发言，围绕偏远农村学校撤并改革、乡村学校建设、“县管校聘”改革、校家社协同育人、加强学生德育教育、深化课堂教学改革、打造高水平教师队伍、培养拔尖创新人才、高质量建设教师发展中心和学生成长中心、学校管理体制改革等工作建言献策。江凌认真听取大家发言，与大家交流互动，就制约我市教育高质量发展的深层次问题进行深入探讨。

江凌代表市委市政府对各位校长和教育工作者致以问候，对大家多年来为洛阳教育发展所作的贡献表示感谢。他说，百年大计，教育为本。进入新发展阶段，教育已成为城市发展、区域竞争的核心竞争力。近年来，市委市政府高度重视教育事业发展，明确提出“教育既是民生问题，也是发展问题”，采取超常规举措发展教育，坚持加大投入与深化改革协同发力，着力构建与现代化建设要求相适应、与副中心城市定位相匹配的教育体系。

江凌强调，办好教育，校长是关键。校长的思维理念、专业能力，对教育高质量发展具有重要意义。各级各有关部门要进一步提升政治站位、增强责任意识，更加重视校长队伍建设，持续提升洛阳中小学校长能力素质，推动洛阳教育整体水平再上新台阶。广大校长要立志成为教育家，落实立德树人根本任务，树牢现代化教育理念，持续加强学习提升，把教育当作终身为之奋斗的事业，更好适应新时代教育发展要求。要用改革思维推动学校发展，深化“县管校聘”改革，促进教师资源均衡配置，深化课堂教学改革，充分调动教与学的积极性，深化学校治理体系改革，真正按照教育发展规律治校，建立以学生为中心、教师为主体的现代学校治理体系，努力培养更多堪当民族复兴重任的时代新人。要抓好教师队伍建设这个关键，善于从抓教学教研入手抓教师队伍，有效调动广大教师积极性，落实好教师各项待遇保障，用好教师发展中心、基础教育研究院、网络等培训平台提升教师专业化水平，更加注重师德师风建设，坚持严管厚爱相结合，激励教师自觉涵养高尚师德修养。要守住校园安全底线，严格落实安全责任，加强校园安全教育，提高中小学生法治意识、安全防范意识和自我防护能力，高度关注学生身心健康，全力守护学生健康成长。

市领导徐超文、雷雪芹，市直有关部门负责同志及部分中小学校长代表等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)