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狄仁杰是如何成为神探的（大唐宰相狄仁杰）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.03.28 08:15

　　“神探狄仁杰”家喻户晓，史书中有记载吗？我们前面说过，狄仁杰当过判佐、法曹参军、大理丞、侍御史，还当过各种刺史、侍郎，甚至元帅、宰相，但就是没当过侦探。公元700年深秋的一天，当生命与落叶携手飘向大地时，狄仁杰并未随之消失，而是转身进了艺术的殿堂，直到1300年后的今天……

　　形象多元亦人亦神

　　在狄仁杰逝世不久的唐代，他就已经成了笔记小说等的创作素材，这些作品多以真实事件为故事背景，通过文学手法进行夸饰，依托诸多片段化的描写，展示狄仁杰的不同形象。

　　比如风趣幽默的狄仁杰。在《朝野佥载》中，狄仁杰与同僚卢献互相嘲讽，狄仁杰说：“足下配马乃作驴。”卢献对道：“中劈明公，乃成二犬。”狄仁杰不服：“狄字犬傍火也。”卢献狡黠一笑：“犬边有火，乃是煮熟狗。”

　　比如讨好亲戚的狄仁杰。在《松窗杂录》中，宰相狄仁杰趁着休假，到洛阳郊外午桥南别墅看望堂姨母卢氏，问表弟想做什么官，自己愿尽力帮忙。卢氏却不买账：“姨止有一子，不欲令其事女主。”狄仁杰大惭而退。

　　比如无惧鬼神的狄仁杰。《广异记》中，狄仁杰任宁州刺史时，不顾劝阻独自住进凶宅，一连几晚怪诞奇异，他便怒斥鬼魂，并说我不怕你，你别白费心思变化吓人，何不以礼相见？鬼魂这才现了形，自称是某朝官员，葬在堂阶西边树下，尸体被树根穿过，疼痛难忍，想求刺史帮忙，可前几任都被他吓死了。多亏狄仁杰胆大，为其改葬，此处再不闹鬼。《广异记》中还有个蛮神，记得不？因狄仁杰烧了蛮神庙，蛮神心怀怨恨一路尾随，却始终未敢下手报复。这些尚敢露脸，而在《甘泽谣》中，花月妖素娥主动消失，说“今梁公乃时之正人”，见都不敢见。

　　再往后，狄仁杰越来越神。在五代《玉堂闲话》中，狄仁杰白日上朝，夜游生祠，能未卜先知，庇佑一方百姓。在宋《太平广记》中，雷公被大槐树夹住，众皆观望，只有狄仁杰敢到跟前问话，终将雷公救出。此后凡有吉凶，雷公都提前向狄仁杰报告。

　　形象渐变神探出现

　　从唐宋文言笔记小说到明清白话长篇小说，狄仁杰的文学形象及地位不断改变。古典小说中较早涉及狄仁杰的是宋代话本小说《梁公九谏》，多取材于唐代史料，描写狄仁杰九次劝谏武则天的故事。相比唐五代笔记而言，这里的狄仁杰形象反而单一化了。

　　到了明朝，罗贯中的章回体小说《隋唐两朝志传》首次写到狄仁杰，但只寥寥数笔。后来在清代白话长篇小说《浓情快史》中出现了狄仁杰断案的情节，狄仁杰的神探形象有了雏形。

　　在清代《隋唐演义》《薛刚反唐》等历史演义小说中，狄仁杰不但是忠臣良相，还是坐怀不乱的君子、未卜先知的高人、运筹帷幄的将帅，但仍为配角。直到清末，公案小说《狄公案》出现，狄仁杰终成主角，断案如神。

　　《狄公案》又名《武则天四大奇案》《狄梁公全传》，共六卷六十四回，其中前三十回写狄仁杰任昌平县令时平断冤狱的故事。20世纪40年代，荷兰外交官高罗佩在华工作期间，看罢此书深受震撼，认为书中狄仁杰访案之细、破案之神不亚于福尔摩斯，于是他节选其中三个故事译成英文，便有了《狄公案——狄公破解的三桩谋杀案》。

　　之后，高罗佩以此为蓝本，虚构创作了英文版《铜钟案》《迷宫案》《黄金案》《铁钉案》《漆屏案》等十几部中短篇小说，最终形成长篇推理小说《大唐狄公案》，使东方神探狄仁杰享誉全球。

　　形象虚构真假难辨

　　据说元代戏剧家关汉卿创作了最早以狄仁杰为主角的戏剧——杂剧《风雪狄仁杰》，可惜已经散佚。流传下来的有明代金怀玉创作的传奇剧本《狄梁公返周望云忠孝记》，也叫《望云记》，清代裘琏编著的杂剧《集翠裘》。此外，还有评剧经典剧目《马寡妇开店》，讲狄仁杰和马寡妇之间的爱情故事，还被改编成了更接地气的东北二人转，上网一搜就能看。

　　受众最广的应该是有关狄仁杰的影视作品了，钱雁秋执导的《神探狄仁杰》四部曲颇为知名，梁冠华扮演的狄仁杰形象深入人心，以至于换个人演，观众都觉得太瘦，不够可爱。网友还根据剧情造了一句台词：“元芳，你怎么看？”其实，连李元芳这个人都是虚构的。

　　比较有名的电影则是徐克导演的系列电影《狄仁杰之通天帝国》《狄仁杰之神都龙王》《狄仁杰之四大天王》，狄仁杰由此从侦探走向魔幻、武侠和悬疑交织的神奇领域。

　　最近播出的古装探案悬疑剧《大唐狄公案》，又让不少人念叨了一阵狄仁杰的大名，但若想了解历史上狄公其人其事，不妨翻翻史书，或读一读《静说河洛》“大唐宰相狄仁杰”系列，扫二维码，一共9篇都在里面。(洛报融媒·洛阳网记者 杨文静)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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