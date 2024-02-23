27日，市委书记江凌到偃师区调研，强调要认真贯彻落实市委决策部署，积极融入大市区，做强先进制造业，加快转型升级，创优人才环境，提升城市品质，着力塑造高质量发展新动能新优势，在现代化洛阳建设中展现更大担当作为。

江凌在偃师区调研时强调

积极融入大市区 塑造产业新优势

27日，市委书记江凌到偃师区调研，强调要认真贯彻落实市委决策部署，积极融入大市区，做强先进制造业，加快转型升级，创优人才环境，提升城市品质，着力塑造高质量发展新动能新优势，在现代化洛阳建设中展现更大担当作为。

河南力锋科技公司是一家钣金设备自动化解决方案提供商。江凌察看研发生产流程，询问装备性能、市场拓展情况，鼓励企业负责人保持创业激情，抢抓市场机遇，推动产学研深度融合，通过股权激励等方式留住创新人才、激发创新活力，在做大自身产业规模的基础上，带动钢制家具等产业加快迈向高端化、智能化。洛阳建园模具公司是专注于模具研发制造的国家级专精特新“小巨人”企业，成功跻身光电、新能源等领域头部企业供应链。江凌对企业发挥模具技术优势、延链布局下游注塑产业的做法给予肯定。他指出，模具被誉为“工业之母”，产业前景广阔，要立足高端市场，加强产业协作，积极引育专业设计人才，开展精密复杂模具关键技术攻关，真正以科技创新引领产业升级，不断提升产品附加值和行业竞争力。洛阳优箔金属材料公司敏锐把握新能源产业风口，抢滩布局电池级铝箔领域，实现了高速增长。江凌走进生产车间、控制中心和二期建设项目，详细了解企业技术优势、成本控制和发展规划，指出要抢抓新能源产业发展的宝贵“窗口期”，发挥洛阳区位交通、铝材资源、产业集聚等优势，坚定在洛布局，拉长产业链条，加快提升产业能级。每到一处，江凌都十分关心企业生产经营面临的实际问题，要求偃师区扎实开展“万人助万企”活动，高度关注高成长性企业发展，“一企一策”精准服务，千方百计帮助企业解决好引才留才、要素保障等问题，以良好营商环境构筑一流产业生态。

洛偃快速通道提升改造项目是偃师区强化与中心城区交通连接的重点交通项目，通过实施快速化改造，可进一步缩短通行时间，提高通行效率。江凌现场察看道路断面、廊道绿化情况，听取偃师区与中心城区交通连接谋划工作汇报，指出要统筹把握建设时序，有序推进交通连接，形成更加紧密高效的交通联系；要节俭务实开展廊道绿化，合理布局绿化空间，提升绿化质量和景观效果。

教育是民生问题，更是发展问题。在位于首阳新区的偃师区第一高级中学，江凌走进校园、餐厅、艺术教育中心，察看办学条件，了解“县管校聘”改革、教师培训、特色课程设置等情况。他指出，要落实立德树人根本任务，对标中心城区现代化高中，加快推进高中优化布局和基础设施提升，深入研究新高考“选课走班”教学模式，合理确定办学规模，加强教师队伍培训，有效开展教研活动，注重人文教育熏陶，实现学生全面发展、成长成才。

王军、祁建峰等参加调研。(洛报融媒首席·洛阳网记者 白云飞)