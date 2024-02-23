去二里头夏都遗址博物馆 乘定制公交挺方便

记者昨日从二里头夏都遗址博物馆获悉，该博物馆联合洛阳交运集团推动公交服务提质升级，于3月26日、4月1日先后开通2条定制公交专线。

记者昨日从二里头夏都遗址博物馆获悉，该博物馆联合洛阳交运集团推动公交服务提质升级，于3月26日、4月1日先后开通2条定制公交专线。

新增的定制公交专线开通后，从洛阳市区前往二里头夏都遗址博物馆的公交专线将达到3条。

1号定制公交专线于去年开通，起止站点为二里头夏都遗址博物馆、洛阳站，二里头夏都遗址博物馆的首末班发车时间分别为8时、17时10分，洛阳站的首末班发车时间为8时30分、16时。

2号定制公交专线于3月26日开通，起止站点为二里头夏都遗址博物馆、杨湾地铁口，二里头夏都遗址博物馆的首末班发车时间分别为8时20分、17时30分，杨湾地铁口的首末班发车时间为9时、18时10分。

3号定制公交专线计划于4月1日开通，起止站点为二里头夏都遗址博物馆、洛阳龙门站，首末班发车时间尚未确定。

洛阳交运集团相关负责人介绍，线路运营人员将持续关注客流量，结合具体乘坐人数、博物馆延迟闭馆等情况，调整发车时间和运营班次，满足市民及来洛旅客多样化、个性化、品质化的出行需求。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 武雅倩 李媛）