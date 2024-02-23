江凌调研文艺院团改革发展工作

26日，市委书记江凌专题调研文艺院团改革发展工作，强调要深入学习贯彻习近平文化思想，激活发展活力，注重融合创新，推出更多高质量精品力作，提升古都洛阳文艺气质，为增强洛阳文化影响力竞争力作出更大贡献。

江凌在调研文艺院团改革发展工作时强调

激活发展活力推出更多精品力作

注重融合创新提升洛阳文艺气质

26日，市委书记江凌专题调研文艺院团改革发展工作，强调要深入学习贯彻习近平文化思想，激活发展活力，注重融合创新，推出更多高质量精品力作，提升古都洛阳文艺气质，为增强洛阳文化影响力竞争力作出更大贡献。

江凌来到市直文艺院团排演中心，走进洛阳豫剧院、曲剧院、歌舞剧院等演艺公司排练厅，实地察看日常排练工作，了解各文艺院团改革发展、剧目创作、人才培养情况，看望慰问文艺工作者，鼓励大家创作出更多叫好又叫座的精品力作。

在随后召开的座谈会上，市文广旅局负责同志汇报了我市文艺院团改革发展情况、存在问题及下步打算，洛阳豫剧院、洛阳曲剧院、洛阳歌舞剧院、洛阳爱乐乐团负责同志和部分青年文艺骨干代表作了发言。江凌认真听取大家发言，对各文艺院团主动作为、克服困难，积极创作精品、服务发展大局的成效给予肯定。

江凌指出，洛阳历史悠久、文化厚重。丰富的文化资源、深厚的艺术底蕴是洛阳的重要竞争力。立足新发展阶段，打造一批适应新时代要求的高质量文艺院团，加快推动文艺繁荣发展和文化复兴，对在现代化洛阳建设新征程中重振洛阳辉煌具有重要意义。市委高度重视文艺工作和文艺院团改革发展。希望各文艺院团和文艺工作者站位现代化洛阳建设大局，自觉担负起推动洛阳文化复兴使命，把艺术理想融入重振洛阳辉煌的伟大实践之中，为提升城市文艺气质、建设中华民族现代文明凝聚起强大精神力量。

江凌强调，各文艺院团要积极顺应时代发展要求，创新思维理念，持续深化改革，优化体制机制，更好统筹事业和企业、守正和创新、公益和市场等关系，既通过加大支持力度做好必要保障，又通过艺术表现形式创新、传播营销模式创新增强发展活力，在坚持公益性前提下加快走向大市场，奋力开创洛阳文艺院团改革发展新局面。要坚定市场方向，把“深入生活、扎根人民”作为文艺创作的基本态度和根本方法，立足市场需求、不断推陈出新，创造更多适应时代需求、顺应年轻人喜好的文艺精品，实现叫好又叫座。要推动融合创新，抢抓洛阳文旅火爆出圈发展契机，深化与文旅景区、文旅项目合作，顺应互联网传播规律，探索开展拆条式表演、移动端传播等新形态、新模式，为洛阳文旅发展打造更多文艺场景、注入更多文艺内涵，助力洛阳打造沉浸式文旅目的地。要完善保障机制，加大政府投入支持力度，完善青年骨干激励机制，在更大范围整合人才、技术、传播等要素资源，做好经费、场地、创演、转岗就业等保障，不断激发文艺院团发展活力。

王军、徐超文等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)