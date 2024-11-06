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北邙山头有几多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源: 洛阳网 2024.12.31 08:43
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站在邙山眺望黄河

　　洛阳四面环山。邙山横亘洛阳盆地北部，俗称北邙、邙岭，是黄河和洛河的分水岭，山那边黄河滔滔，山这边洛水依依。

　　山外有山。邙山多为黄土丘陵台地，山势平缓，平均海拔不过三四百米，不如嵩山雄伟，不如华山险峻。它最吸引人之处，在于得天独厚的文化属性。一个文化人，即便没到过邙山，也多少听说过洛阳北邙。

　　洛阳是中华文明的重要发祥地，儒、释、道三教祖庭所在地。《周易》记载：“河出图，洛出书，圣人则之。”上古时期，华胥氏生伏羲、女娲，开启了“三皇五帝”的人文时代。伏羲仰观天象，俯瞰山川，一画开天；炎黄二帝携手同心，一统中原，奠定了中华民族五千年辉煌基业。

　　邙山是崤山余脉，古称郏山。它自西向东，横跨渑池、新安、老城、瀍河、孟津、偃师、巩义等地，绵延百余公里，在河洛流域“夹”出了一部“上下五千年”。

　　《周书》记载：“郏，洛北山名，音甲；鄏，谓田厚鄏，故以名焉。”民谚云：“先有郏鄏，后有洛阳城。”

　　从夏、商、周到隋、唐、五代时期，先后有13个王朝定鼎洛阳，在邙山脚下建都。洛河一线分布着夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城五大都城遗址，人称“五都贯洛”。如此密集程度，如此时间跨度，绝无仅有，举世罕见。

　　北宋司马光有诗云：“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”从某种意义上来说，把“洛阳城”换作“北邙山”也是成立的。

　　周公在邙山下营造洛邑，制礼作乐，奠定了儒家礼乐文明的根基；老子在这里清修，参悟天道奥义，始创道学；佛教经丝绸之路传入中原，北邙山下诞生了中国第一座官办寺院白马寺。

　　古往今来，无数帝王将相、才子佳人浮沉于滚滚红尘，在儒家的鞭策下追求人生的价值，在道家的开解中窥得灵魂的自在，在佛家的安抚下消解肉身的苦痛。而邙山就像一位睿智的老者，历尽岁月风霜，阅遍世事沧桑，平静地接纳一切，包容一切，譬如繁华与衰亡，眼泪与离别。

　　邙山陵墓群是中国最大的陵墓群遗址，也是中国埋葬帝王最多、最集中的地方，有“东方金字塔”“中国帝王谷”之称。“邙山晚眺”摇曳万家灯火，北邙厚土淹埋功名利禄。

　　《河南府志》记载，“自邙山之首马头山至神尾山凡三十三山”。在这邙山33峰中，又数洛阳境内的青要山、平逢山、宜苏山、翠云峰、凤凰山、首阳山典故多,名气大。

　　今天，我们走近邙山，盘一盘山头，说一说故事。

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[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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