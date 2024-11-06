元旦假期 洛阳天气晴好

今日洛阳晴天间多云，气温-2℃～11℃。
今日洛阳晴天间多云，气温-2℃～11℃。
明天就是崭新的2025年，预祝各位网友新年快乐，在新的一年里事事顺心、幸福安康！
省气象台预计，元旦假期前后河南大部分地区天气晴好。
市气象台据最新的气象资料分析，未来几天我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温起伏较大。2025年1月1日夜里至2日、4日至5日有西路冷空气南下，我市风力较大。
最近几天天气预报
今日：晴天间多云，气温-2℃～11℃。
2025年1月1日(周三)：晴天间多云，西北风2级～3级逐渐增大到3级～4级，气温-2℃～14℃。
2日(周四)：晴天到多云，偏北风3级～4级，气温-2℃～7℃。
3日(周五)：晴天到多云，气温-3℃～8℃。
4日(周六)：多云到晴天，西北风2级～3级逐渐增大到4级左右，气温-2℃～12℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
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