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江凌调研牡丹文化节筹备和重点文旅项目建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.26 18:37

江凌在调研牡丹文化节筹备和重点文旅项目建设时强调
坚持新文旅发展理念办好牡丹文化节
提升洛阳城市吸引力影响力和美誉度

　　26日，市委书记江凌深入中心城区部分牡丹观赏园、博物馆和文旅项目，调研牡丹文化节筹备和新文旅产业发展工作，强调要坚持新文旅发展理念，精心办好牡丹文化节，强化运营思维，激活文旅消费，不断提升洛阳城市吸引力影响力和美誉度。

　　第41届牡丹文化节赏花活动已经启动。在中国国花园，早开牡丹品种相继绽放，园区通过增设赏花栈道、布置亲水平台、扩建精品展馆等举措，为游客提供沉浸式赏花体验场景。江凌指出，要从游客角度出发，用心完善基础设施、优化服务举措，合理搭配乔灌花草，做好牡丹芍药套种，营造错落有致、姹紫嫣红的沉浸式观赏效果，提高游客体验感和满意度。国家牡丹园是晚开牡丹特色观赏园，还承担着牡丹种质资源收集、牡丹新品种培育等科研功能。江凌对园区以“微改造”实现“精提升”的做法给予肯定，指出要在精细化提升园林景观的基础上，发挥种质资源优势，加大政策扶持，强化人才引育，着力提升洛阳牡丹新品种培育能力和产业化发展水平。洛阳公交集团推出“神都牡丹号”旅游环线双层公交巴士，不仅串联中心城区多处文旅景区，而且还设置汉服讲解、文创售卖等服务。江凌勉励司乘人员用热情暖心的服务，让广大游客宾至如归。

　　随着牡丹文化节来临，洛阳文博热持续升温。作为国内唯一大型墓葬类专题博物馆，洛阳古墓博物馆年接待游客突破130万人次，成为洛阳文旅网红打卡目的地之一。江凌仔细察看古代壁画、砖雕石刻等主题展陈，详细了解文物保护修复、特色文创开发等情况。他指出，要强化颠覆性创意，丰富沉浸式体验，创新运营模式，打造特色文创，更好实现流量变现；加强博物馆周边环境整治，优化交通组织，完善配套设施，以良好形象迎接游客。

　　在黄河非遗保护展示中心项目一线，江凌详细询问招商运营情况，要求洛阳文旅集团坚持运营前置、效益优先，以市场化思维做好项目谋划和业态布局，切实算好投资收益平衡账，着力实现可持续运营。洛阳熙市·奥特莱斯购物公园一期已精彩开街，江凌指出，要精准定位目标客群，加快品牌商家进驻，强化短视频线上引流，利用开敞的空间尺度，精心设计商业外摆，营造高品质公园式街区购物环境。

　　调研中，江凌还到上阳宫文化园察看牡丹文化节开幕式筹备情况，要求各有关单位精心筹备、周密组织，以上阳宫古建筑群为背景，高标准做好创意策划，运用增强现实等技术手段，提高互联网传播效果，努力呈现一场既具文化内涵、又有传播爆点的精彩开幕式。

　　王军、余杰等参加。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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