市委常委会召开会议 研究全市组织、公安、党校等工作

25日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究全市组织、公安、党校等工作。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究全市组织、公安、党校等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

25日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究全市组织、公安、党校等工作。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在新时代推动中部地区崛起座谈会上的重要讲话精神，以及省委常委会扩大会议精神。会议指出，习近平总书记的重要讲话，深刻阐述了新时代推动中部地区崛起的根本性方向性全局性重大问题，为我们做好工作提供了根本遵循、带来了重大战略机遇。要认真学习领悟习近平总书记重要讲话精神，把洛阳发展放到新时代推动中部地区崛起的大局中定位，抓好党中央推动中部地区崛起一系列政策措施的贯彻落实。要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。要确立“跳出洛阳看洛阳”的视野格局，加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区深度对接，着力在更大范围开展区域合作。要深化要素市场化改革，加强市场化法治化国际化营商环境建设，着力在优质存量上做大增量。要树牢绿色发展理念，推进产业、能源、交通运输结构绿色低碳转型，加快建设美丽洛阳。要坚持城乡融合发展，扎实推进乡村全面振兴，加快推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。要坚持高质量发展和高水平安全相互促进，以高水平安全保障高质量发展。要巩固拓展主题教育成果，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

会议传达了全国、全省组织部长会议精神，审议《洛阳市干部教育培训规划(2024—2027年)》，研究全市组织工作。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，进一步找准加强党的政治建设的有效抓手，加强干部队伍建设，以“五星”支部创建为抓手推动基层党组织全面进步、全面过硬，创新机制引育更多紧缺实用人才，持续推动各级组织部门和组工干部转变思维理念，为现代化洛阳建设提供坚强组织保证。

会议传达了全国公安厅局长会议、全省公安机关局处长会议精神，研究全市公安工作。会议指出，全市公安机关要强化忠诚担当，进一步增强政治意识、大局意识和为民情怀，多站在群众和企业角度想问题、办事情，履行好党和人民赋予的职责使命。要坚持把政治安全放在首位，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。要围绕影响群众安全感的突出问题，严厉打击违法犯罪行为，着力维护社会安定、保障人民安宁。要借鉴先进地区经验，深化警务机制改革，推动警务运行更加顺畅高效。要建强班子队伍，着力锻造忠诚干净担当的新时代公安铁军。

会议传达了全国、全省党校(行政学院)校长(院长)会议精神，研究全市党校工作。会议强调，要坚持把党校姓党根本原则贯穿党校工作各方面全过程，抓实抓好基本培训，从严加强学风校风建设，引导党员干部全面系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强理论修养和党性锤炼，更好推动党中央部署要求落实落细。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)