洛阳市委召开专题会议 研究汉魏故城遗址博物馆展陈、省委巡视反馈问题整改等工作

24日，市委召开专题会议，研究汉魏故城遗址博物馆展陈、省委巡视反馈问题整改等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究汉魏故城遗址博物馆展陈、

省委巡视反馈问题整改等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁、孙延文参加

24日，市委召开专题会议，研究汉魏故城遗址博物馆展陈、省委巡视反馈问题整改等工作。市委书记江凌主持会议。

规划建设汉魏故城遗址博物馆，是国家“十四五”文化保护传承利用重点项目，是洛阳加快打造五大都城遗址博物馆群的重点工作。会议听取了设计单位关于博物馆展陈方案优化提升情况汇报。会议强调，要准确把握汉魏故城遗址博物馆的历史文化价值，充分展现汉魏时期和汉魏洛阳城对促进民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识的重大意义，充分展现汉魏洛阳城“建中立极”都城形制对中国后世乃至东亚地区都城形制的深远影响，充分展现汉魏时期河洛文化对中华文明传承发展的重大贡献。要突出文物主体地位，处理好文物展示与场景营造的关系，认真梳理文物资源，切实强化实物展陈支撑。要深挖文物背后的历史人文，以物说史、以物释史、以物证史，让文物活起来，引导观众增强历史自觉、坚定文化自信。要创新展陈理念，注重重大主题和文化价值呈现，融入汉魏元素，更好彰显博物馆调性。要强化运营思维，破除体制机制束缚，积极探索开展国有博物馆资产所有权、藏品归属权、开放运营权分置改革，积极引入运营主体，参与文创、研学等业态发展，不断提升博物馆公共服务效能和可持续运营能力。

会议听取了省委巡视组交办问题线索和信访案件办理情况汇报，认真研究边巡边改工作。会议强调，自觉接受省委巡视监督并抓好问题整改，是当前一项重大政治任务。对省委巡视反馈问题要照单全收、主动认领，严格落实办理责任，抓好问题分类处置，能够马上整改的要即知即改、立行立改。要举一反三、从根上改，注重从工作作风、体制机制上深挖根源，切实把问题找准找实，更加全面精准地解决问题、改进工作。要严明责任、严肃追究，对巡视中发现的不担当不作为、敷衍应付等问题，一律从严追责问责，持续推动干部作风转变，真正使接受巡视监督和问题整改的过程变成查找差距、解决问题、改进工作、推动发展的过程。

徐衣显、杨骁、孙延文、王军、祁建峰、张玉杰、王森、徐超文、王国辉、楚国剑、魏险峰、余杰等参加。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)