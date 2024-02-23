20日至22日，河南省委常委、洛阳市委书记江凌率队到上海市、江苏省苏州市，开展项目考察对接活动，并考察学习城市提质、历史文化名城保护、特色街区建设等工作。江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛参加相关考察。

江凌率队到上海、苏州考察对接项目和城市提质等工作

坚持创新引领大力发展新质生产力

强化市场思维推动城市功能品质提升

刘小涛参加相关考察 分别与崔根良、骆微微、刘修才、于波、彭笑刚等会谈

20日至22日，河南省委常委、洛阳市委书记江凌率队到上海市、江苏省苏州市，开展项目考察对接活动，并考察学习城市提质、历史文化名城保护、特色街区建设等工作。江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛参加相关考察。

苏州工业园区被誉为“中国改革开放的重要窗口”。在苏州工业园区，江凌等深入园区展示中心、社会治理现代化指挥中心、兆佳巷邻里中心、苏州中心商务区等地，考察学习苏州工业园区创新引领、对外开放、现代化产业体系建设、公共服务进社区、基层治理现代化等方面的经验。他指出，当前，洛阳正在聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，大力培育和发展新质生产力，希望与苏州创新合作机制、拓展合作领域，推动区域合作迈向更高水平。

苏州在历史文化名城保护上成效显著。江凌先后来到32号街坊、双塔市集、平江路历史文化街区、苏州博物馆等地，考察城市提质、历史文化街区保护、新文旅产业发展等先进理念和运营模式。他指出，要学习借鉴苏州经验，加强文化标识保护和沉浸式体验场景建设，不断提升城市文旅发展水平；要抓好特色街区建设，引进更多年轻态、国际化业态和场景，不断提高城市对年轻人吸引力。

位于苏州的江苏亨通集团在光纤通信、海底光缆等线缆领域综合实力位居全球前三强。江凌考察亨通光纤研发产业基地和行业领先的灯塔工厂，并与亨通集团董事局主席崔根良、执行总裁钱建林等举行会谈。双方表示，光电产业是洛阳确定的优势产业集群之一，亨通集团多年来与洛阳有关企业保持了良好合作基础。希望亨通集团发挥技术、国际化等优势，巩固提升现有合作，围绕光电产业与洛阳企业构建更紧密合作关系，不断提升光电产业综合竞争力。

英诺赛科是全球第三代半导体领域的领军企业。在英诺赛科(苏州)科技有限公司，江凌实地察看产品研发生产情况，并与英诺赛科董事长骆微微等举行会谈。双方表示，第三代半导体产业方兴未艾，应用前景广阔。英诺赛科将发挥自身优势，立足洛阳新材料等产业特色，积极拓展合作空间，为洛阳发展风口产业作出积极贡献。洛阳将为英诺赛科在洛发展提供一流服务，推动双方合作取得更大成效。

上海凯赛生物是一家从事新型生物基材料研发、生产及销售的高新技术企业。江凌实地考察企业实验室、产品展厅，了解合成生物领域研发成果及应用，并与凯赛生物董事长、总裁刘修才等举行会谈。大家表示，合成生物材料产业是一项颠覆性前沿技术，应用场景广泛，发展空间巨大。地企双方要深化对接，聚焦附加值更高的产业领域，积极梳理应用场景，优化合作模式，力争结出更多合作硕果。

在上海鸿商集团，江凌与鸿商集团董事局主席于波、杭州纳晶科技首席科学家彭笑刚等举行会谈，探讨量子点技术进展和产业化应用领域合作事宜。大家认为，量子点技术应用是新产业风口，对照明、显示等领域发展将带来颠覆性变革。要抢抓未来产业风口，加快科研成果产业化，把技术上的先发优势转化为产业上的竞争优势。

考察团还察看了上海新天地特色街区建设运营情况。

苏州市领导黄爱军、王飏，洛阳市领导王军、李新红、牛刚，洛钼集团、中航光电、中硅高科等企业负责人等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)