20日，市委国土空间规划委员会2024年第一次会议召开。市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议。

市委国土空间规划委员会2024年第一次会议召开

江凌主持 徐衣显参加

20日，市委国土空间规划委员会2024年第一次会议召开。市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议。

会议听取了规划编制单位有关汇报，审议并原则通过《洛阳历史文化名城保护规划(2021-2035年)》《洛阳市绿色石化先进材料产业基地空间规划》《伊滨科技城新能源产业园区控制性详细规划》《洛阳市东西南隅道尊街启动区规划设计方案》《洛阳市牌匾标识设计导则(2024版)》《洛阳市街巷更新设计导则》。

《洛阳历史文化名城保护规划(2021-2035年)》强调“保”“管”“用”兼顾，对文化遗产、历史城区、历史文化街区、世界文化遗产、文物保护单位、工业遗产、历史建筑、非物质文化遗产等分别提出了针对性保护措施。会议强调，要提升站位，立足推进中国式现代化时代大背景，拓宽视野格局，突出现阶段保护重点，更加注重规划可操作性，处理好保护与发展的关系，既注重保护好古都肌理格局，又注重在高质量发展中保护传承历史文化，实现城市发展与文化遗产保护利用双赢。

《洛阳市绿色石化先进材料产业基地空间规划》提出，将抢抓百万吨乙烯项目建设机遇，打造以大型炼化一体化龙头产业为核心，以烯烃、氟基材料、硅基材料、碳基材料等产业链为主导的特色园区。会议指出，要深入研究产业发展方向，紧盯洛阳有优势、未来潜力大、附加值高的产业，留足发展空间，做好要素保障，不断提升石化产业综合竞争力。要统筹发展和安全，综合考虑产业集聚度和安全性等因素，科学合理布局，分级分类管理，提升生产效率、降低安全风险。要细化交通运输、污水处理、公用设施等专项规划，为园区规范化建设奠定坚实基础。

按照《伊滨科技城新能源产业园区控制性详细规划》，该园区将紧扣“宜居宜业的现代化产城融合发展新能源产业园区”定位，打造以动力电池配套、储能制造、新能源汽车为主导功能的产业社区。会议强调，要在深化专项研究上下功夫，注重园区规划和产业规划相互衔接，优化交通组织和产业用地布局，完善功能配套，注重开发强度，打造时尚现代、充满活力的产业新城。

按照《洛阳市东西南隅道尊街启动区规划设计方案》，道尊街启动区将采用“留、改、拆”结合策略，织补现代空间，延续传统风貌，激活全新业态，再现老城繁华。会议指出，要坚持“保护肌理、协调风貌、激活院落”原则，把保护街巷肌理格局摆在首位，在保护好金元古城主基调基础上，更全面展示古城发展脉络和多样性；细化梳理街巷和院落格局，融入多元消费业态场景，大力发展院落经济，把道尊街启动区打造成为我市历史文化街区活化利用样板。

会议强调，牌匾标识设计事关城市形象。要按照“大原则规范、小细节放开”原则，加强牌匾整体风貌引导，减少刚性具体要求，充分调动市场经营主体能动性，告别千店一面，让城市面貌更加丰富多元、充满活力。要进一步放宽特色商业街区牌匾限制，更好展示多样性、时尚性、年轻化的城市商业文化。

《洛阳市街巷更新设计导则》对今后以街巷为主的城市慢行空间微改造等更新工作明确了相关技术要求。会议强调，要突出安全性、文化性、舒适性、丰富性，聚焦业态管控、断面形式、立面风貌等重点，科学划分街巷类别，开展精准更新指导，不断提升街巷空间环境，完善城市功能品质。

徐衣显、张玉杰、李新红、何武周、余杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李雅君)